Gymnasier aflyser studieture: Rektor er lettet

Elever på Svendborg Gymnasium var ellers klar til at tage turen sydpå mod de italienske gader. Mandag aften meldte Udenrigsministeriet dog ud, at de fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele Italien. Det har fået konsekvenser for Svendborg Gymnasiums studieture til Italien. Turene er aflyst.

- Vi aflyser de to studieture til Firenze. Vi har to klasser, der skal til Firenze, og vi har også tidligere haft en klasse, der skulle til Verona-området, som også er blevet aflyst, siger Jesper Vildbrad, rektor på Svendborg Gymnasium.

Nye meldinger aflyser turen

Indtil mandag aften håbede Svendborg Gymnasium stadig, at klasserne kunne komme afsted, selvom der har været bekymringer hos elever, forældre og lærere om de kommende studieture.

- Vi har fulgt Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen retningslinjer. Forældrene undrede sig over, om det var for farligt, men samtidig vidste vi godt, at vi ikke ville få nogle penge refunderet, så længe der ikke var advarsler om at tage ned i de pågældende områder, siger Jesper Vildbrad.

Derfor kom Udenrigsministeriets udmeldinger mandag aften også som en lettelse for rektoren på Svendborg Gymnasium, som nu blev anbefalet at aflyse turene.

- Vi er ikke det eneste gymnasium i Danmark, som er ude at rejse i disse uger. Der er klasser, der er i Firenze og Rom. Og I de næste uger sender vi de øvrige klasser afsted til andre steder i Europa og i USA, siger Jesper Vildbrad og fortsætter:

- Så der er selvfølgelig bekymring omkring det, og det er svært at træffe en beslutning. Men jeg stoler på Udenrigsministeriets - og Sundhedsstyrelsens vejledning, og det er dem, jeg forholder mig til.

Pengene retur

De nye rejsevejledninger betyder, at eleverne og skolen nu kan få pengene refunderet, fordi aflysningen sker på baggrund af Udenrigsministeriets anbefalinger.

- Vi har ikke nogen beføjelser eller tilladelser til at skulle erstatte sådan en tur. Det ville have været elevernes egne penge, som ville have været gået tabt, fortæller rektoren og tilføjer:

- Det betyder meget, at vi nu kan sige at turen er aflyst, og at eleverne kan få deres penge tilbage eller få en ny tur på et senere tidspunkt.

Eleverne på Svendborg Gymnasium må denne gang vinke farvel til en tur til Italien, men rektoren håber i stedet, at eleverne kan komme til Italien i 3. g. Næste uges tur bliver i første omgang erstattet af et almindeligt skoleskema.

- Vi er ved at omlægge vores skema. Eleverne bliver hjemme, og så får de den undervisning, de skal have herhjemme, for nu har vi også lærerne hjemme. Vi forsøger så godt som muligt at lappe skemaet, så de får en normal skemauge, siger Jesper Vildbrad og fortsætter:

- Men jeg vil også godt se på, om vi ikke kan lave et eller andet arrangement for klasserne, så de føler, at de har fået et eller andet ud af ugen her.

Svendborg Gymnasium er ikke det eneste gymnasium på Fyn, som har givet eleverne besked om, at deres studieture er aflyst. Også Tornbjerg Gymnasium skulle have været afsted til Italien mandag, men turen blev søndag aften aflyst.

Også UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har aflyst alle deres studieture.