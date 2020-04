H.C. Andersen Festspillene holder fast i at gennemføre forestillinger for 800 tilskuere

Forbuddet mod større forsamlinger bliver tolket vidt forskelligt.

H.C. Andersen Festspillene i Odense savner en præcis udmelding fra regeringen, og inden den kommer, forventes sommerens forestillinger at blive gennemført med plads til 800 tilskuere.

- Det handler om for os, at vi får nogle klare retningslinjer om, hvor mange man må være på en givent tidspunkt. Vi har premiere 15. juli. Der er stadig to måneder til, og jeg synes ikke, det er for lidt at forlange, at vi får sat nogle begrænsninger på, hvad statsministeren og kulturministeren synes, siger Rune Kallager, der er formand for H.C. Andersen Festspillene.

Han har sendt et brev til kulturministeren, hvori han beder om et klart svar på, om festspillene kan afvikles med afgrænset publikum i juli og august. Der er normalt plads til 1.850 tilskuere.

Begrænset publikum

I sommeren 2020 er musikfestivaler som Tinderbox og Heartland blevet aflyst samt en række koncerter, markeder og lignende, hvor hundredvis eller tusindvis af mennesker samles.

Alle siger, at alt skal lukkes. Hvorfor skal I åbne jeres forestilling?

- Vi har begrænset vores forestillinger til 800. Det er ud fra den betragtning, at tallet var 1.000, før den totale nedlukning af Danmark. Vi har holdt os under den grænse, siger Rune Kallager, der ikke lægger skjul på, at økonomi spiller en rolle.

- Så længe hjælpepakkerne kun går til 9. juni, hvad skal vi så gøre, hvis vi først spiller i juli?

Formanden for festspillene siger desuden, at han savner et præcist svar på, om en “større forsamling”, er 1.250, 2.500 eller 10.000 mennesker. Når han ved det, vil han rette ind.

Hvad er så vigtigt, at I ikke aflyser nu?

- Problemet er, hvis vi er forsigtige og aflyser nu, så er der måske ikke noget festspil i 2021, siger Rune Kallager.

Hvad er vigtigst - coronasmittefare eller økonomi?

- Jeg synes, det er rigtig svært, for selvfølgelig er vi af den holdning, at vi skal passe på, men jeg synes også, at man har et ansvar som samfund at holde hjulene i gang så meget som muligt.

Rune Kallager udelukker ikke, at H.C. Andersen Festspillene på et senere tidspunkt vil blive aflyst, når myndighedernes retningslinjer ændres eller præciseres. Han vil se, hvordan tingene udvikler sig, før han aflyser festspillene.

Festspillene skal efter planen foregå fra 15. juli til 8. august på Den Fynske Landsbys amfiscene.