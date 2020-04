Hf-studerende vender tilbage: - Mærkeligt, at læreren skal rende mellem lokalerne

Det er ikke kun børnehaver og de yngste skoleelever, der i disse dage vender tilbage til institutioner og skoler efter flere ugers lukning.

I Odense er 275 elever fordelt på 13 klasser på byens toårige hf-uddannelse begyndt igen efter flere uger med hjemmeundervisning.

- Vi har i de enkelte klasselokaler kunnet få plads til 12 individuelle borde til hver enkelt kursist og plads til læreren, siger Asger Rasmussen, der er forstander på Fyns hf-kurser, som er en del af uddannelsesinstitutionen HF og VUC Fyn.

Samme lærer i to lokaler

Hver klasse bestående af mellem 20 og 25 studerende har to nabolokaler, så eleverne er bedre fordelt og kan holde afstand.

Det betyder også, at læreren skal undervise i to lokaler ad gangen.

- Den samme lærer skal dække undervisningen i begge lokaler. Læreren må differentiere lidt og sætte nogle til at arbejde selv og gå ind og instruere de andre, for kursisterne skal blive siddende på deres pladser i undervisningen. De må ikke bevæge sig rundt, kun i pauserne, forklarer Asger Rasmussen.

I pauserne skal de studerende blive på deres egne etager og holde afstand til hinanden. Samtidig opfordres de til at holde pause udenfor.

Derudover er pauserne og spisepauserne forskudt, så færrest muligt holder pause på samme tid - blandt andet for at undgå kø i kantinen, der holder åbent med et begrænset udvalg.

Studerende: Lidt mærkeligt

Den nye hverdag er noget, som de studerende skal vænne sig til.

- Det er lidt mærkeligt, at vores lærer skal rende mellem hvert klasselokale i forhold til, at vi før bare sad derhjemme og havde online-undervisning. Det var ikke lige så mærkeligt som det her, siger Michelle Styr fra Odense.

Hun er blandt de andetårsstuderende, der er vendt tilbage til undervisningen på skolen i håb om at kunne nå at blive færdig til sommer. De førsteårsstuderende modtager fortsat virtuel undervisning derhjemme.

- Alle er lidt rundt på gulvet. Lærerne ved ikke helt, hvordan de skal tackle det. Lærerne skal hjem for at have online-undervisning med 1. hf’erne, så det er lidt mærkeligt. Jeg ville ønske, jeg var blevet færdig sidste år, siger Michelle Styr.

Sådan gik virtuel undervisning derhjemme

Netop hjemmeundervisning, som alle de hf-studerende har modtaget de seneste uger, har fungeret fint, fortæller Julie Olsen, der bor i Ryslinge.

- Det er gået fint nok med virtuel undervisning. Det har været mærkeligt ikke at vide, hvornår vi skulle i skole igen, siger Julie Olsen, der kan berette om en noget anderledes skoledag.

- Vi har ikke vidst, hvad der skulle foregå, fortæller hun.

Hun er dog optimistisk, når det gælder de næste ugers og måneders undervisning, inden hun efter planen bliver færdig til sommer.

- Jeg tror, det bliver fint nok, når vi kommer ind i det. Det er en ny rutine, vi skal vænne os til, forklarer hun.

Eleverne på andet år af hf-uddannelsen skal ikke som normalt op til en eksamen. De bedømmes i stedet for ud fra en årskarakter.