Højsæson for ubudne gæster: Endnu ingen påske-indbrud i fynske sommerhuse

Fyns Politi har haft en rolig start på påsken. Både hos Indbrudsgruppen og hos de betjente, der holder øje med, om vi overholder myndighedernes retningslinjer i forbindelse med coronaviruspandemien melder de om en fredelig weekend.

Sådan er det ikke alle steder, og blandt andet i Sydjylland vil politiet øge patruljeringen i påskeugen og holde øje med både gæsterne i sommerhusene og de sommerhuse, der står tomme under højtiden.

Læs også Solrig påskeuge begynder med varm mandag

Men hos Fyns Politi ændrer man ikke på rutinerne. Og det er der gode grund til.

- Vi har i den forgangne weekend ikke modtaget en eneste anmeldelse om indbrud i sommerhuse. Normalt er påskeugen, som juledagene, højsæson for indbrudstyve, forklarer vicepolitiinspektør Sten Sørensen fra Fyns Politi.

Ros til fynboerne: Alle gør, hvad de kan

Samtidig kan vicepolitiinspektøren konstatere, at det fynske politikorps er tilfreds med fynboernes opførsel.

Søndag kunne vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede, således fortælle at fynboerne forholder sig til regeringens udstukkede retningslinjer.

- Vores oplevelse er, at alle virkelig gør, hvad de kan for at overholde reglerne og holde afstand til hinanden, sagde vagtchef Lars Thede.

Sten Sørensen istemmer vagtchefens positive oplevelse, og i sin egenskab af i øjeblikket at lede vagtcentralen, er han tæt på døgnets hændelser i det fynske område.

- Vi oplever ikke grove tilfælde. Det er dejligt for os, at vi ikke skal løfte pegefingeren. Det taler vi meget om, at det er rigtig dejligt, siger Sten Sørensen.

Han finder derfor ingen anledning til at ændre på de fynske betjentes rutiner i påskeugen.

- Vi gør ikke noget specifikt i påsken, men fortsætter med det vi kalder tryghedspatruljer. De kører over hele Fyn, oplyser vicepolitiinspektør Sten Sørensen til TV 2/Fyn.

- Vores tryghedspatruljer er ude og tjekke over det hele. Vi kører ud på henvendelser fra borgerne, og vi kommer også i sommerhusområderne, slår Sten Sørensen fast.

Læs også Følg corona-situationen: 4.647 personer smittet med coronavirus