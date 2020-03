Hvis festivaler aflyses: - Får jeg mine penge retur?

For femte gang åbnes portene ved Egeskov Slot til Heartland Festival, når kalenderen siger pinse i slutningen af maj. Op mod 18.000 mennesker forventes at drikke rosé fra glas, gå til talks og spise mad ved langborde, mens amerikanske Beck synger de allersidste forårsnætter ind.

Det er i hvert fald scenariet lige nu. Heartland Festival er ikke aflyst på grund af coronavirus. De planlægger stadig at holde festivalen.

Spørgsmål fra en fynbo Hvad er mulighederne for penge retur på for eksempel Heartland i tilfælde af aflysning? Steffen Kjærulff, Odense.

Men en fynbo er alligevel bekymret for, om festivalen bliver til noget - og endnu mere, hvad det får af betydning for de billetter, han har købt.

- Hvad er mulighederne for penge retur på for eksempel Heartland i tilfælde af aflysning, spørger Steffen Kjærulff fra Odense.

Heartland afviser at svare

TV 2/Fyn har lørdag forsøgt at få et svar fra Heartland Festival, men arrangøreren vil ikke svare på Steffen Kjærulffs spørgsmål, men henviser i stedet til sin hjemmeside, hvor der står at:

"..som situationen er på nuværende tidspunkt, vil de forebyggende restriktioner, der er gældende p.t., ikke påvirke afviklingen af Heartland til sommer".

Hvad er mulighederne for penge retur på for eksempel Heartland i tilfælde af aflysning? Steffen Kjærulff, Odense.

Således forventer arrangørerne bag festivalen stadig, at der vil være musik og kultur ved Egeskov Slot denne sommer, og at det derfor slet ikke er aktuelt at overveje, om kunderne skal have billetprisen retur.

Nogle krydser bare fingre

Torsdag i TV 2/Fyns 19.30-udsendelse sagde Ronni Hansen, direktør for sport, kultur og underholdning i Geelmuyden Kiese, at festivalledelser rundt om i landet ganske givet har svært ved at sove om natten for tiden, fordi der er så mange spekulationer om, hvad der kommer til at ske de næste måneder.

Læs også Få overblikket: Eventyrløbet er aflyst, men hvad med festivalerne?

- Nogle af festivalerne venter på at se, hvad der kommer til at ske med eventuelle kompensationspakker fra regeringen, og andre er i dialog med deres forsikringsselskab, og nogle tredje sidder simpelthen bare og krydser fingre, siger Ronni Hansen, der i sin tid også var med til at starte Tinderbox i Odense op.

- Det har en stor betydning, hvordan påbud fra myndighederne udvikler sig. Dels er det et juridisk spørgsmål over for billetkøberne, og dels er det et spørgsmål om, hvornår et eventuelt påbud kommer, for jo tættere på en festival, det kommer, jo sværere bliver det at fortsætte.

Det har en stor betydning, hvordan påbud fra myndighederne udvikler sig. Ronni Hansen, direktør for sport, kultur og underholdning i Geelmuyden Kiese.

Ronni Hansen vurderer, at støtte fra staten delvist kan redde festivalerne. Hjælpepakkerne dækker dog ikke profit, og det skal nogle festivaler have ud af dagene med musik og fest for at kunne køre videre. Og så skal man også kunne sandsynliggøre, hvor mange billetter man ville have solgt, og er billetkøberne allerede nu tilbageholdende, vil nogle af festivalerne ligge lige på grænsen for overlevelse, lyder det fra Ronni Hansen.

Læs også Corona rammer Eventyrløbet: Landets største motionsløb aflyser for i år

Heartland Festival på Egeskov Slot på Midtfyn har endnu ikke udsolgt af sine billetter til de tre dages musik, talk, kunst og madoplevelser.

Ticketmaster, som udbyder billetter til blandt andet Heartland Festival, skriver på sin hjemmeside, at "I tilfælde af aflysning henvises der dog til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Billetter refunderes i sådanne tilfælde som udgangspunkt altid til billetkøber."