Indkøb: John frygter hustru smittes med corona via kontanter

Et lille vift med dankortet eller få klik på mobilen. Det har aldrig været nemmere at betale for vores indkøb.

Men butikker er altså stadig lovmæssigt forpligtet til at modtage kontanter, og det bekymrer John Halvorsen fra Bogense.

Min hustru arbejder i dagligvarebutik. Hun er 62 år, og jeg er bekymret for hende. For selvom vi ikke føler os gamle, så er vi jo i risikogruppen. John Halvorsen, Bogense

En af de butikker, der tager smitterisikoen alvorligt, er Bogense Apotek. Her opfordrer de kunderne til at røre så lidt som muligt. Derfor opfordrer de også kunderne til at undgå kontanter.

- Vi er forpligtet til at modtage kontanter, så vi tager undtagelsesvist imod dem, siger Tove Drikkjær.

Hun ejer apoteket i Bogense og desuden to i Nyborg.

- Vi lader døren stå åben på alle tre apoteker, så vi undgår, at alle skal røre ved dørhåndtaget. Vores kunder skal selv scanne deres sundhedskort. Vi har også taget vores nummersystem ud af brug. Ellers skulle alle vores kunder jo røre ved den samme knap. Og så opfordrer vi altså alle kunder til at betale med telefonen eller betalingskort. Og jeg oplever faktisk, at mange ældre klarer det fint uden kontanter, siger Tove Drikkjær.

Ønsker kontanter afskaffet

John Halvorsen ville ønske, at politikerne besluttede helt at afskaffe kontanter. Det er alligevel blot et spørgsmål om få år, før de alligevel er væk, mener han.

- Jeg frygter, der er kontanter, som løber rundt i samfundet med smitte på. Mange har deres kontanter i lommerne, og her den anden dag så jeg endda en kunde, som holdt en pengeseddel i munden, lige inden han skulle betale, siger John Halvorsen.

Det er bare ikke ligetil at afskaffe kontanter, selvom det sikkert også ville komme et andet samfundsproblem til livs, nemlig sort arbejde.

Der findes nemlig noget, der hedder Kontantreglen. Den har hjemmel i betalingsloven, som siger, at butikker og andre betalingsmodtagere som udgangspunkt har pligt til at modtage kontant betaling i tidsrummet fra klokken 06.00 til klokken 22.00.

- Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne, står der på Ombudsmandens hjemmeside.

Butikker, der ligger i særligt røveritruede områder kan dog få lov at begrænse det tidsrum, hvor de er forpligtede til at tage imod kontanter.

Ingen grund til panik. Kontanter smitter ikke mere end et dørhåndtag, siger professor og tidligere overlæge Hans Jørn Kolmos. Grafik: Michel Bondo

Professor: Meget lille risiko

John Halvorsen skal imidlertid ikke være særligt bange på sin hustrus vegne. Risikoen for, at coronavirus smitter via mønter og sedler, er meget lille.

Det siger professor, pensioneret overlæge og tidligere hygiejneansvarlig på OUH, Hans Jørn Kolmos.

- Den officielle udmelding er, at virus kan overleve op til to døgn på genstande som dørhåndtag og penge. Men for at den stadig er levedygtig efter så længe, så kræver det altså, at for eksempel pengesedlen er sovset ind i et eller andet, en snotklat for eksempel. Så jeg vil sige, at risikoen for smitte via kontanter er meget lille, siger Hans Jørn Kolmos.

Hvis vi griber ind over for kontanter, så burde vi også gribe ind over for dørhåndtag. Det er vigtigt, at vi bevarer proportionerne. Hans Jørn Kolmos, professor og tidligere overlæge på OUH

I stedet opfordrer han til, at man følger sundhedsstyrelsens anbefalinger og vasker hænder, vasker hænder og vasker hænder igen. Og lader være med at røre ved sit ansigt, hvis man ved, man har urene hænder. Eksempelvis hvis man har taget imod kontanter.

- Hvis vi griber ind over for kontanter, så burde vi også gribe ind over for dørhåndtag. Det er vigtigt, at vi bevarer proportionerne, siger Hans Jørn Kolmos.

I Bogense beroliger lægens melding dog ikke John Halvorsen.

- Nej, det gør den faktisk ikke. Jeg tænker på, hvor meget vi skal spritte af alle mulige andre steder. Håndtag, indkøbsvogne og alt muligt andet. Der må stadig være en smitterisiko. Så kan det godt være, den er lille, siger John Halvorsen.

Kina desinficerer penge

Risikoen for smitte via kontanter er altså meget lille.

Alligevel kunne CNN i februar fortælle, at den kinesiske centralbank havde besluttet at desinficere og i nogle tilfælde endda destruere kontanter, der er i risiko for at smitte.

For nylig kunne Berlingske desuden fortælle, at detailhandlen har oplevet en nedgang i mængden af kontantbetalinger på flere procent som følge af frygt for coronavirus.

Den officielle udmeldning fra Sundhedsstyrelsen er fortsat, at der ikke er øget risiko for smitte ved betaling med kontanter.

Over for Berlingske anerkender erhvervsminister Simon Kollerup dog butikkernes og befolkningens bekymring.

- Selvom der umiddelbart ikke er den store sundhedsrisiko forbundet med at bruge kontanter, tager jeg selvfølgelig danskernes bekymringer alvorligt. Derfor vurderer vi i øjeblikket, om der er behov for tiltag på området, siger Simon Kollerup til Berlingske.

