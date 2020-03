Ingen coronapanik: Storms Pakhus bevarer roen og holder fortsat åbent

Flere fynske aktører lider eller kommer til at lide under sundhedsmyndighedernes opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med over 1.000 deltagere på grund af coronavirus.

Streetfoodsultne fynboer kan dog tage det roligt. Storms Pakhus i Odense afholder flere arrangementer ugentligt med mange deltagere, men de tager det indtil videre roligt.

- Selvom vi er et stort hus, så har vi sjældent 1.000 gæster herinde på én gang på denne årstid. Det er mere et konstant flow i løbet af dagen og aftenen, fortæller kommunikationschef for Storms Pakhus Brandis Brandsdottir.

Det er altså endnu ikke planen, at deres arrangementer bliver påvirket af regeringens opfordring. Hun tilføjer:

- Vi ser på nuværende tidspunkt ingen grund til panik, men opfordrer selvfølgelig til en god håndhygiejne, og at vores gæster følger forholdsreglerne anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Tager ansvar

Det er dog ikke det samme, som at de ikke gør noget, understreger kommunikationschefen.

- Vi tager selvfølgelig nogle forholdsregler efter dagens opfordring fra regeringen, siger hun.

Hun fortæller, at de vil sætte håndsprit op ved indgangen og ved toiletfaciliteterne, og at de vil stille bordene længere fra hinanden, så man ikke sidder for tæt.

- Lige så snart vejret bliver lidt lunere bliver Pakhuspladsen aktiveret. Vi har allerede langborde derude, som gæsterne kan benytte sig af, tilføjer hun.

Der er altså stadigt åbent for gæster i det gamle pakhus på trods af coronapanik i store dele af landet. Folkene bag det store madmarked i Odense udelukker dog ikke, at flere tiltag kan blive nødvendige.

- Vi følger situationen tæt, og hvis forholdene ændrer sig, så genovervejer vi vores tiltag, oplyser Brandis Brandsdottir.

