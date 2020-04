Isolerede ældre: Mogens hjælper med at få forbindelsen op at køre

Ørbæk Boldklubs klublokaler i Ørbæk Midtpunkt er normalt fyldt med IT-glade ældre, når klokken slår 9.30 onsdag formiddag.

Facetime, Skype, Google Hangout eller Messenger. Ring til venner og familie, lyder opfordringen fra Mogens Petersen.

Men sådan er det ikke i denne tid.

Ligesom mange andre fynske foreninger har Ældresagens lokalforening i Ørbæk på grund af faren for coronasmitte lukket ned for alle aktiviteter foreløbig frem til den 1. juni.

Det betyder, at også lokalforeningens ugentlige IT-cafe blev indstillet den 11. marts.

- Vi får tilsendt en mail fra ældresagen om, at man lukker alle aktiviteter ned, og at ældresagens frivillige på ingen måde må have kontakt med ældre rundt omkring i landet, fortæller underviser i cafeen, Mogens Petersen.

Det er ellers netop nu, at mange af de faste deltagere for alvor har brug for, at computeren virker. Den er nemlig for mange den eneste forbindelse til venner og familie i denne tid.

Ring til Mogens

Med lukningen af den ugentlige IT-cafe har underviser i cafeen, Mogens Petersen, fået nye og noget mere besværlige betingelser i forhold til at hjælpe med teknikken.

Men helt opgivet har han ikke. Tvært imod.

- Så lavede jeg et opslag om, hvordan man selv kan opdatere sin computer, fortæller han.

Med opslag i foreningens facebookgruppe lavede han en video med gode råd og vejledninger. Det blev så populært, at det kom på Ældresagens hjemmeside.

Hvis det ikke er nok til at få teknikken til at rulle og facetime eller skype til at køre, så kan man ringe Mogens Petersen op og få hjælp via telefonen.

- Det kom som en naturlig følge af, at det hele blev lukket ned, siger Mogens Petersen.

IT-nørd

Mogens Petersen, der er tidligere fængselsbetjent, meldte sig som frivillig i Ældresagen, efter han gik på efterløn, så han kunne få afløb for sin "indre IT-nørd".

Samtidig ser han det som en vigtig opgave at hjælpe de ældre til at komme overens med deres computere.

Computeren er nemlig en vigtig adgang til informationer for mange af de ældre, Mogens Petersen hjælper. Ofte handler det om hjælp til at logge på e-boks.

- Det er jo der, at man får det at vide, hvis en undersøgelse på sygehuset er udsat eller aflyst, så det er vigtigt, siger han.