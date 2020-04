Jennifer frygter for sønnens indkøring i dagpleje: - Jeg får ondt i maven

Jennifer Jensen skulle i denne uge have sendt sønnike på 11 måneder afsted i dagpleje for første gang.

Men modet svigtede hende, og hun endte med at holde sønnen hjemme. Det på trods af, at hun efterhånden er ved at løbe tør for barselsorlov.

Jeg er bange for, at han potentielt kan tage skade af at blive kørt ind lige nu. At han ikke vil komme til at trives i det. At han måske vil blive indadvendt og indelukket på grund af det Jennifer Jensen, Jurist og mor til 11 måneder gammel søn

- Jeg er da bange for, at han bliver ked af det, og at det gør noget ved hans tillid til voksne.

- Jeg er bange for, at han potentielt kan tage skade af at blive kørt ind lige nu. At han ikke vil komme til at trives i det. At han måske vil blive indadvendt og indelukket på grund af det, siger Jennifer Jensen, der er jurist.

Usikkerheden omkring drengens start i dagpleje har fået Jennifer Jensen til at henvende sig til TV 2/Fyn.

Situationen giver nemlig lige nu anledning til mange spekulationer i hjemmet i Middelfart.

- Hvis vi er nødt til at sende ham afsted, og han på ingen måde trives i det, så ville jeg jo desværre nok være nødt til at sige mit job op, selvom jeg ikke har lyst til det, siger Jennifer Jensen.

Sundhedsstyrelsens vejledning til dagplejere.

Meget er op til lokal fortolkning

Selvom både Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet har forsøgt at lave rammen for, hvordan genåbningen af dagtilbud og skoler bør tilrettelægges, så er meget op til lokal fortolkning.

Undervisningsministeriet skriver i deres vejledning:

Overgange og indkøring skal tilrettelægges, så det opleves så harmonisk og naturligt som muligt for barnet i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling.

Undervisningsministeriet vejleder her om indkøring af børn i dagtilbud under Corona.

Ministeriet slår dog samtidig fast, at timing og tilrettelæggelse af det enkelte barns opstart også skal foretages ud fra Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige retningslinjer.

Det er dog ifølge ministeriet i sidste ende:

... den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet eller pasningsordningen, der konkret fastlægger rammerne for overgange og indkøring.

120 procent indenfor retningslinjernre

Det er i Jennifer Jensens tilfælde en af Middelfart Kommunes dagplejere, som efter planen skulle have taget imod hendes 11 måneder gamle søn i denne uge.

Leder af dagplejen Lene Walander forklarer her, hvad det er for retningslinjer, dagplejerne i kommune er blevet pålagt at arbejde indenfor efter genåbningen:

- Det er vigtigt for os, at vi arbejder 120 procent efter retningslinjerne.

- Når det så er sagt, så er det min holdning, at vi samtidig skal tage godt vare på børnene, når de kommer i dagplejen. De skal have den nærhed og tæthed, som de plejer at få, siger Lene Walander.

Ændringer for dagplejen i Middelfart Etablering af udekøkkener og ude-skiftepladser så vidt muligt

Børnene spiser mad med 2 meters afstand

Hyppig håndvask og rengøring

Dagplejere må ikke forlade hus og have

Brug af værnemidler som sprit, vådservietter, handsker, engangsforklæder, engangshåndklæder og engangsunderlag

Forældre må ikke komme ind - børnene afleveres og hentes ude

Sengetøj bliver udenfor - bamser og andet legetøj (herunder så vidt muligt sut) bliver liggende udenfor i barnets barnevogn.

Færre tilgængelige legeredskaber og krav om desinficering Kilde: Middelfart Kommune

Omsorg og tryghed er intakt

En afvejning, som ifølge dagplejelederen godt kan laves indenfor de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udsendt, og som man ligesom i andre kommuner har lavet sin egen tolkning af i Middelfart.

- Nu har vi kun været i gang i tre dage, men vi har faktisk kun oplevet god dialog med forældrene. Vi prøver at gøre tingene så normalt som muligt, og børnene forstår, at den voksne er der, også selvom det er lidt på afstand, siger Lene Walander.

Hvordan håndterer I den særlige situation omkring nye børn, som skal køres ind i dagplejen i den her periode?

- Vi har ændret lidt på vores procedure. Det foregår mere udendørs og børnene får lidt kortere dage. Vi har også en tættere dialog med forældrene, og på den måde får vi skabt en god og tryg tilknytning til barnet med det samme.

- Det kan godt lade sig gøre samtidig med, at man overholder alle de sundhedsmæssige retningslinjer om for eksempel at undgå, at forældrene kommer ind i dagplejerens hjem, eller at sut og bamse ikke bliver taget med indenfor, fastholder Lene Walander.

Kan du forstå forældrenes bekymring i forhold til, om det er muligt at give børnene en tryg opstart?

- Jeg kan sagtens forstå bekymrede forældre, men min erfaring er, at forældrene falder til ro og bliver trygge ved situationen, når vi får taget en god snak med dem.

- Du får mig ikke til at sige andet, end at børnene får en fuldt ud ligeså god og tryg opstart under de her vilkår, som de ville have fået ellers, siger Lene Walander, der er leder af dagplejen i Middelfart Kommune.

- Tryghed, tryghed, tryghed

Børne- og ungepsykolog Christian Stewart-Ferrer slår da også fast, at det er afgørende, at små børn kommer godt fra start, når de skal til at passes ude.

- Tryghed, tryghed, tryghed. Det er vigtigt.

- Når børn er omkring 8 måneder gamle, er de begyndt at få en tydelig fornemmelse af, hvem der er ”deres” voksne, og hvem der ikke er. Derfor er det noget af et kunststykke at skulle begynde i dagpleje, når man som Jennifers lille fyr er 11 måneder gammel, siger Christian Stewart-Ferrer.

Kan man skabe tryghed for et barn - man som dagplejer ikke kender - på afstand?

- Det kommer an på, hvad der ligger i "afstand". Hvis kemien er rigtig, kan man godt mødes udendørs og lade barnet selv bevæge sig de to meter over til dagplejemor, men man må være forberedt på, at barnet helt bogstaveligt kan have brug for at holde mor eller far i den ene hånd som betingelse for at prøve at tage fat i dagplejemoren med den anden hånd.

Er det afgørende, at barnets forælder får lov til at komme med ind i dagplejerens hjem - eller at det får lov til at tage sin sut eller bamse med ind?

- Ikke nødvendigvis. Hvis der er god kemi mellem forældre og dagplejer, og barnet hviler i sig selv, kan man fint forestille sig en nænsom overrækkelse ved hoveddøren, og at barnet f.eks. har en dagplejebamse, der ’bor hos’ dagplejeren. Dog må vi huske, at bamser og sutter er transportable tryghedsgivere, der erstatter mor, mens man som barn gennemgår den lange proces hen mod at kunne finde tryghed og at kunne selvregulere, blot ved at tænke på hende, siger børnepsykolog Christian Stewart-Ferrer.

