Kampdag uden fadøl og faner: - Jeg savner fællesskabet og de gode diskussioner

Helt stille står formanden for LO i Odense på det grønne græs i Kongens Have i midten af Odense.

For præcist år siden farede hun rundt og sikrede, at mikrofonerne virkede, fadøllene kolde og humøret højt.

Men i dag er det eneste røde i Kogens Have Helle Nielsens tørklæde; her er hverken ristede wienerpølser eller røde faner, som der plejer.

- Det er da mærkeligt, konstaterer hun, mens hun krydser plænen.

Forklaringen skyldes coronavirus, der har vendt op og ned på mange ting inklusiv det ellers så traditionsrige arrangement i Kongens Have, der altid udspiller sig 1. maj på arbejdernes internationale kampdag.

Læs også Klar til kampdag: Politikere holder tradition i hævd på trods af corona

På Fyn og i resten af Danmark er langborde blevet byttet ud med livstream, når dagens taler bliver udbasuneret.

- Man går glip af fællesskabet. Det er fantastisk at mødes, mener den erfarende arrangør.

I baggrunden kan man høre børneskrig. En nærliggende skole har på grund af coronavirus rykket undervisningen ud i den næsten mennesketomme park.

Vi har stadigvæk brug for at mødes 1. maj Helle Nielsen, formand LO Odense

Normalt kigger 3.000 til 5.000 forbi Konges Have i forbindelse med 1. maj, vurderer Helle Nielsen.

Hun mener, at arbejdernes kampdag skal bruges til at mindes de kampe, man har vundet gennem årene. Og samtidigt tage snakken om ting, der skal ændres.

- Man kan godt gøre noget af det digitalt, men jeg savner fællesskabet og de gode diskussioner, forklarer hun.

Flere fordele ved streaming

Selvom Helle Nielsen savner den helt traditionelle udgave af 1. maj, så er der også fordele. Hun peger på, at flere kan følge med, når det ikke kræver, at man lægger vejen forbi Kongens Have.

- Jeg tror, at vi kommer til at overveje om vi skal streame 1. maj, vurderer hun.

Formanden åbner også for, at man kan streame taler imellem landets arrangementer. På den måde kan folk i Odense følge en tale i Fælledparken i København.

Læs også Krise eller ej: Det Fynske Dyrskue går digitalt

- Men vi har stadigvæk brug for at mødes 1. maj, understreger LO-formanden.

Flere af de odeseanere, som TV 2/Fyn mødte i Kongens Have fredag formiddag giver LO-formanden ret. Streaming og digitale løsninger er kommet for at blive:

- Det gode ved, at den (1. maj, red.) er digital er, at jeg kan se den, når det passer ind i min tidsplan, lød det blandt andre fra Xenia Lind.

Også Mads Hansen vurderer at en mere digital tilværelse vil blive en fast del af hverdagen.

- Det er til for at blive - og jeg tror kun, at udviklingen stiger endnu mere, vurderer han og konstaterer, at man kan nå langt med digitale løsninger:

- Vi har i hvert fald vist, at vi er dygtige til at holde sammen.