Kan du hjælpe sundhedssystemet? - Så er det denne vej

Med en simpel kontaktformular gør myndighederne det nemmere for virksomheder, at stille sig til rådighed i bekæmpelsen af smitte af coronavirussen covid-19.

Der har de seneste dage været lokal mangel på værnemidler som for eksempel åndedrætsværn, visirer og håndsprit i sundhedsvæsenet.

Sundhedssektoren risikerer således at løbe tør for værnemidler og andet vigtigt udstyr som covid-19-tests i kampen mod coronavirus.

Blandt andre Nyborg Destilleri har midlertidigt stoppet produktionen af spiritus og vil levere sprit til desinfektion af danske hænder.

På mandag eftermiddagens pressemøde fra Statsministeriet siger Stephanie Lose, formand i Region Syddanmark og formand for regionerne, at der arbejdes "intenst på at få fyldt lagrene op".

Sundhedssektoren er i bekneb for række udstyr som alkoholswabs, flasker i lommestørrelse til håndsprit, diverser masker, sikkerhedsbriller og visir.

Kan du hjælpe "Danmark hjælper Danmark", så kom videre ved at klikke på dette link, hvor der er en formular.

