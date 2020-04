Klar til genåbning: Fynske skoler får ekstra toiletter og håndvaske

Normalt leverer Godik i Ejby toiletvogne og håndvaske til festivaler og andre store events. Men aflysninger på stribe har tvunget virksomheden til at sende 20 medarbejdere hjem.

Sådan forholder det sig dog ikke på påskens sidste dag.

- Det er en usædvanlig dag. Vi er i gang med at gøre vogne rene til skoler og daginstitutioner og har kaldt alle mand ind igen for at dække behovet, siger Søren Slot-Lauridsen, der er afdelingsleder hos Godik Fyn.

Alene i Middelfart Kommune skal Godik levere 18 toiletvogne og 200 håndvaske til skoler og dagtilbud, så institutionerne kan leve op til de nye retningslinjer for hygiejne.

Kæmpe omsætningstab

I løbet af sommermånederne skulle Godik Fyn have udlejet 4.000 toiletvogne - primært til festivaler - , men nu forventer Søren Slot-Lauridsen, at kun cirka en tredjedel af selskabets toiletvogne og håndvaske kommer i brug de kommende måneder.

Det svarer til et omsætningstab i omegnen af 180 millioner kroner, lyder det.

Derfor er det kærkomment med en ny indtjeningsmulighed, selvom det ikke kan gøre op for tabet, fortæller afdelingslederen.

- Det her redder nok ikke det helt store, men det kan da holde os lidt i gang de næste 14 dage, siger han.

Trinvis genåbning

Når skoler og daginstitutioner åbner delvist fra på onsdag, gælder nye retningslinjer for hygiejnen blandt børnene for at mindske smitterisikoen.

På Østre Skole i Middelfart betyder det, at skoleledelsen har udarbejdet en plan for, hvordan genåbningen skal foregå samt lejet to toiletvogne, så der er flere toiletter og håndvaske per barn.

Onsdag starter eleverne i indskolingen, 0. klasse og 3. klasse. Torsdag starter eleverne i 1., 2., 4. og 5. klasse, mens elever i specialklasserne starter fredag.

- Jeg tror ikke, vi kan give en 100 procents garanti for, at eleverne ikke bliver smittet her på Østre Skole. Men vi kan give en garanti for, at vi overholder de retningslinjer, der er udstykket fra Sundhedsstyrelsen, siger Frank Forsberg Petersen, der er skoleleder på Østre Skole.

Sundhedsstyrelsens vejledning til genåbning af skoler og institutioner I Sundhedsstyrelsens anbefalinger til en gradvis genåbning af skoler og institutioner står der, at ansatte og elever skal vaske hænder minimum hver anden time. Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt. Derudover skal aflevering og afhentning af elever foregår i intervaller og helst kun ved indgangen til skolen. Den gradvise, kontrollerede genåbning gælder kun elever i 0. til 5. klasse samt børn i børnehaver og vuggestuer. Se mere

For at mindske risikoen for smitte blandt børnene får hver klasse tildelt specifikke toiletter og håndvaske, forklarer skolelederen.

- Vi deler eleverne op klassevis, og der vil være lærere og pædagoger, der guider dem ind, så vi holder den afstand, vi skal, siger Frank Forsberg Petersen.

Derudover bliver det også sådan, at eleverne på Østre Skole skal bruge bestemte indgange til skolen, så de ikke møder hinanden.

Håndvaske og sprit uden for skolen

Lignende tiltag er taget på Ejby Skole, hvor der til daglig går 400 elever fra 0. til 9. klasse. Onsdag begynder elever i 0. til 3. klasse i skole igen. Torsdag starter eleverne i 4. og 5. klasse.

For at sikre hygiejnen er der blevet sat tre stationer op uden for skolen, hvor eleverne skal vaske hænder og spritte af, inden de bliver lukket ind på skolen.

Det forklarer Kim Lund, der er pedel på skolen.

- Når der bliver taget imod, er dørene simpelthen låst, indtil de kommer, og så bliver de først lukket ind bagefter. Så alle børn er faktisk rengjort og sprittet af, siger han.

