Klar til kampdag: Politikere holder tradition i hævd på trods af corona

Det røde faner er der. Politikerne er der. Og talerne er der.

Der er godt styr på gundingredienserne til en traditionsrig 1. maj. Men dette års udgave af arbejdernes internationale kampdag er alt andet end traditionel. På grund af coronavirus er mange arrangementer blevet gjort digitale.

- Vi bliver nødt til at holde 1. maj på en eller anden måde. Og det er nødt til at være online, siger Middelfart-borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S), der holder tale ved et af fredagens mange digitale events.

Når han tidligere har holdt 1. maj-tale har det været med langborde, morgenbrød og fællessang. Der er stadig fællessang – men det er hver for sig, ligesom tilhørerne selv må stå for rundstykker og kaffe.

- Vi er sådan set kun en tekniker og jeg, forklarer han, mens teknikeren rigger an til dagens arrangement i Lillebælt-Værftet, der er organiseret af Socialdemokratiet i Middelfart Kommune.

Rammer også talens indhold

Coronakrisen smitter ikke kun af på de praktiske omstændigheder ved dagens tale. Det påvirker også dens indhold.

- Normalt ville det handle om fællesskab og solidaritet sammen med aktuelle dagsordner som klima.

- Men nu bliver det en smule anderledes. Værdierne er universelle, men de bliver sat ind i en ny sammenhæng. Den tid, vi er i, kalder på fællesskab, forklarer Johannes Lundsfryd Jensen.

Undervejs i forberedelserne stikker byrådsmedlemmet Mikkel Dragmose-Hansen (SF) hovedet forbi.

- Det er mærkeligt at være fælles hver for sig, men det er fællesskabet, der tæller, mener han.

Ligesom borgmesteren skal han også holde tale fredag.

- Jeg har valgt at lave en takketale til alle de offentligt og privat ansatte, der har knoklet under krisen, siger han.

SF støtter erhvervsliv

Hos SF Middelfart har man også valgt at vise sin støtte til det lokale erhvervsliv. Derfor har man brugt penge, der normalt går til morgenbrød 1. maj til at gavekort i butikker i Middelfart, Ejby og Brenderup.

- Når vi kommer til december er der en masse trængende familier, der kan få glæde af dem.

Johannes Lundsfryd Jensens tale kan ses på Facebook. Det samme gælder for Mikkel Dragmose-Hansens tale. Begge arrangementer begynder klokken 10.