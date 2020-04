Knækket af corona: Kendt kro i Odense lukker 

Den Gamle Kro i Overgade i Odense lukker. Det oplyser ejerne Tina og Jens Møhring Madsen på restaurantens facebookside.

- Vi har i dag for sidste gang lukket døren bag os på Den Gamle Kro. Vi indgiver i dag konkursbegæring efter 12 år som forpagtere af dette dejlige sted, skriver parret på Facebook.

Årsagen skal findes i, at de seneste ugers nedlukning af samfundet og restauranten har ramt Den Gamle Kro hårdt.

Kineserne blev væk

Allerede før krisen ramte Danmark, var restauranten presset, fordi kineserne blev væk, som følge af at coronaviruspandemien startede i Kina.

- De seneste uger med nedlukningen på grund af coronavirus har kostet meget dyrt, og for os begyndte det før nedlukningen, idet for eksempel kinesiske rejseselskaber blev væk. Der kommer til at gå mange måneder, inden en branche som vores bliver rentabel igen, især i Odense med opgravningen af Thomas B. Thriges Gade og de senere år mange flere restaurantpladser, fortæller Tina og Jens Møhring Madsen.

Den Gamle Kro er med sine mere end 300 år blandt Odenses ældste bygninger. Huset omtales første gang i 1683.

I 1937 købte tobaksfabrikant Stokkebye huset, og efter en restaurering blev huset ført tilbage til det oprindelige bindingsværkshus og indrettet som restaurant.

Farvel til personale

Det er uvist, hvad der kommer til at ske med Den Gamle Kro, men restauranten skal i første omgang sige farvel til de ansatte.

- Vi vil gerne sige en helt særlig tak til vores dygtige, faglærte personale. I ved hver især, hvor meget I betyder for os. Vi giver jer alle sammen vores bedste håb og anbefalinger med videre. Vi er trætte og meget kede af det, men ønsker jer alle sammen fremtidige gode stunder med godt selskab, god mad og dejlige vine, lyder det fra ejerne af Den Gamle Kro.

Tina og Jens Møhring Madsen har stået i spidsen for Den Gamle Kro siden 2008.