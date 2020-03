Køber lokalt: Virksomhed redder leverandører med takeaway

Mange restauranter og caféer må lige nu tænke i alternative løsninger for at holde forretningen oven vande, og for en stor del af dem er takeaway svaret.

Det gælder også hos cateringvirksomheden Spisetid i Svendborg, der i den seneste tid har måttet vinke farvel til flere medarbejdere og størstedelen af deres kunder.

- Alle sammen er stort set væk. Der er selvfølgelig opgaver her og der, men ikke noget, vi kan få det til at køre rundt med, fortæller kok og indehaver af Spisetid Jakob Hirsch.

Hen over weekenden har virksomheden derfor arbejdet på at få et nyt takeaway-koncept op at køre, hvor de leverer færdige retter til døren hos privatpersoner. De tager det bare et enkelt skridt videre.

Råvarerne køber de hos lokale fødevareproducenter, så de på den måde hjælper andre små virksomheder med at overleve.

- Det er vigtigt for os, at vi kommer helskindet ud af det her. Hvis vi ikke støtter de lokale nu mere end nogensinde, så kommer vi ikke ud sammen. Og vores produkt afhænger også af kvaliteten af råvaren, som vi får hernede fra Sydfyn, siger stifteren af Spisetid Jakob Hirsch.

Lokal øl til maden

Som en del af ordningen er virksomheden blandt andet gået sammen med det lokale bryggeri Svendborgsund Bryghus, der leverer øl til bestillingerne.

Idéen opstod hos Jakob Hirsch og konen Trine, der hurtigt fik sat en aftale i stand med bryggeriets ejer, Bo Abelgren Ehlers.

- Jakob ringede til mig og fortalte om deres nye takeaway-koncept, inviterede mig ind og sagde, at folk jo skulle have nogle øl med til det her lækre mad. Så vi sprang selvfølgelig på, fortæller Bo Abelgren Ehler og fortsætter:

- Vi synes, det er rigtig vigtigt, fordi vi skal løfte sammen, og specielt i den her tid, hvor vi alle sammen er pressede i vores branche. Så hvis vi kan hjælpe hinanden ud af det her, så styrker det os bagefter.

Borgere bakker op

I Spisetid oplever man allerede, at flere borgere støtter op ved at gøre opmærksomme på initiativet på Facebook. Enkelte kommer også og fortæller, at de skifter mellem forskellige takeaway-ordninger fra andre restauranter.

- Det der med lige pludselig at komme til et sted, hvor man virkelig kan se, at man værner om hinanden og hjælper hinanden, det har virkelig fået tårerne frem, må jeg tilstå, siger Jakob Hirsch.

Selvom takeaway lige nu er en måde at holde gang i virksomheden, er der dog stadig lang vej til den oprindelige indtjening

- Det er ingen hemmelighed, at det her ikke er noget, vi får betalt alle vores regninger på. Men det er et lille plaster på såret, som vi håber kan være med til at samle det hele i sidste ende, siger Jakob Hirsch.