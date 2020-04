Lars risikerer at brænde inde med 40 tons fynske asparges

I sirlige rækker står de. Flotte grønne og lige til spisebordet.

Alligevel har aspargesavler Lars Schroll Andersen på Knabegaarden ved Faaborg svært ved at komme af med sine grønne og hvide toppe.

- Normalt sender jeg en masse asparges til København, forklarer han og vurderer, at omkring 70 procent af hans årlige aspargesproduktion på 40 tons finder vej til restauranter i den danske hovedstad.

Men i takt med, at coronakrisen har sat sit præg danskernes hverdag, har Lars Schroll Andersen mærket en mindre efterspørgsel på sine fynske stængler.

- Restauranterne (i København, red.) kan måske sælge 20-25 procent af det, de normalt gør, siger han og konkluderer:

- Jeg tror, at vi kommer ind i nogle problemer, når vi kommer lidt længere hen.

Lars Schroll Andersen producerer både grønne og hvide asparges.

Sætter sin lid til gårdbutik

Han forudser, at det kan blive nødvendigt at udskyde dele af høsten til efterspørgslen på hans asparges er større.

- Vi kan regulere mængden af asparges. Det er nok det, vi bliver nødt til, spår han og fortæller, at han ikke vil sælge sin asparges til supermarkeder.

Det skyldes, at de har for lave priser i forhold til hans omkostninger.

- Vi kan ikke producerer det til samme pris som hollænderne, forklarer han. Prisen skyldes blandt andet udgifter til løn.

Aspargesene bliver høstet med håndkraft Foto: Ole Holbech

Selvom Lars Schroll Andersen overvejer at reducere produktionen, kan forbipasserende i disse dage set ansatte, der bukker sig ned og fisker grønne stængler op fra markerne. Han har nemlig lavet et alternativ til supermarkederne.

- Vi håber, at vores gårdbutik kommer op at køre. Og så har vi nogle andre afsætningskanaler, hvor vi tror, at vi kan komme af med nogle asparges, siger han fortrøstningsfuldt.

Grænselukning giver udfordring med ansatte

Manglende efterspørgsel på asparges er ikke det eneste problem, som Lars Schroll Andersen har fået på grund af coronakrisen. På grund af lukkede grænser er det svært at hente den udenlandske arbejdskraft, som han normalt bruger.

- Det er temmelig svært at lære nye folk op, fordi vi er kendt for den kvalitet, som vi leverer.

Derfor kan det blive nødvendigt at ansatte nye folk, som erstatning for de faste hold, han har brugt igennem 15 år.

- De er eksperter i at stikke og skære asparges, forklarer han.