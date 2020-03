Lukkede genbrugspladser: Fynske borgmestre vil åbne for privat affald

- Det kunne være fint, hvis alle holdt åbent for privat affald på genbrugspladserne.

Sådan siger borgmester Tonni Hansen (SF), Langelands Kommune, efter de ti fynske borgmestre i fællesskab har opfordret Kommunernes Landsforening (KL) til at gå i dialog med den socialdemokratiske regering om at åbne genbrugspladserne for privat affald.

- Vi skal have ens retningslinjer og sende klare signaler. Man kunne for eksempel lukke nogle få ind ad gangen, siger Tonni Hansen.

Onsdag fortalte TV 2/Fyn om, at storskrald og haveaffald var begyndt at hobe sig op rundt omkring på de fynske matrikler, fordi det var umuligt at komme af med affald på grund af risikoen for at sprede coronavirussen covid-19.

Og så sent som i dag, torsdag, delte Assens Forsyning A/S et opslag i forskellige Facebook-grupper i kommunen, hvor forsyningen meddelte, at genbrugspladserne har lukket for private frem til 13. april - altså til og med påsken.

"Vi ville allerhelst lukke jer alle sammen ind, men som myndighederne siger: BLIV HJEMME, med mindre det er højst nødvendigt, og derfor holder vi fortsat lukket", skriver Assens Forsyning.

Men nu skal det laves om.

De fynske borgmester skriver i henvendelsen til Kommunernes Landsforening, at de "har forståelse for de udfordringer og de begrænsninger, der skal påses, men mener at der bør kunne findes mulige løsninger på, at genbrugspladserne kan åbne op for modtagelse af privat affald".

Læs henvendelsen til KL her Til Kommunernes Landsforening

De Fynske borgmestre vil gerne samlet opfordre KL til på vegne af kommunerne, at indgå dialog med regeringen omkring en mulig åbning af genbrugspladser. Vi har forståelse for de udfordringer og de begrænsninger, der skal påses, men mener at der bør kunne findes mulige løsninger på, at genbrugspladserne kan åbne op for modtagelse af privat affald. Samtidigt er det vores anbefaling, at der sker en ensartet udmelding i kommunerne for ikke at skabe bevægelse af affald over kommunegrænser.



De Fynske borgmestre



Kenneth Muhs

Borgmester Nyborg Kommune Ole Wej Pedersen

Borgmester Ærø Kommune



Hans Stavnsager

Borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune Morten Andersen

Borgmester Nordfyn Kommune



Søren Andersen

Borgmester Assens Kommune



Tonni Hansen

Borgmester Langeland Kommune



Johannes Lundsfryd Jensen

Borgmester Middelfart Kommune



Peter Rahbæk Juel

Borgmester Odense Kommune



Kasper Olesen

Borgmester Kerteminde Kommune

Bo Hansen

Borgmester Svendborg Kommune

De skriver desuden, at de anbefaler, "at der sker en ensartet udmelding i kommunerne for ikke at skabe bevægelse af affald over kommunegrænser".

I Silkeborg har man ikke problemer med at holde åbent. Her mener man således ikke, at det er nødvendigt at lukke for privat affald på grund af covid-19.

- Det hele er tjekket. Pladsernes størrelse, personalet er uddannet, der er skiltet, og så sørger vi for, at der ikke kommer for mange ind ad gangen, siger bestyrelsesformand i Silkeborg Forsyning, Jarl Gorridsen til TV 2 Østjylland.

Han tilføjer, at man har rådført sig med myndighederne. Både den store covis-19 kommission og de lokale politimyndigheder.

De stod op i nakken på hinanden

På Langeland måtte man torsdag til gengæld tage nøglerne frem og låse alle kommunens genbrugspladser af, fortæller borgmester Tonni Hansen.

- Det gik galt de seneste par dage. Folk stimlede sammen og stod oppe i nakken på hinanden. Og de kunne heller ikke holde afstand til vores personale, fortæller borgmesteren.

Problemerne opstod, fordi rygtet var kommet over sundet, at der var åbent på kommunens store genbrugsplads i Rudkøbing. Og det trak trailere fulde af affald over Langelandsbroen.

Læs også Anlægsloft afskaffet: Hjælper ikke fynske borgmestre

- Det rygtedes åbenbart, at vi holdt åbent. Så der kom biler fra Fyn, men nu er der lukket på Langeland.

Og det ærgrer Tonni Hansen, men det har netop fået ham til at være medunderskriver på ønsket om at få "en ensartet udmelding i kommunerne for ikke at skabe bevægelse af affald over kommunegrænser".

- Med vores erfaringer vil vi gerne have ens retningslinjer, så det kunne være fint, hvis alle holdt åbent, siger borgmesteren.