Maja og veninden fik øllene serveret: - Jeg har savnet stemningen og det sociale

Det er slut med at nøjes med at sidde derhjemme og drikke et glas vin eller åbne en dåseøl.

Mandag åbnede landets værtshuse efter to måneder coronalukning, og studerende Maja Weimar fra Middelfart var en af de mange værtshusgæster, der tog et smut ind til byen for at drikke en kold øl.

- Jeg har savnet det sociale - at komme ud og være sammen med folk, stemningen og alt det hyggelige ved at være ude, siger Maja Weimar til TV 2/Fyn.

Ejer: Gæsterne skal blive i deres grupper

Der er nye regler på værtshuset, hvor det ikke længere er tilladt at vandre rundt mellem bordene eller sætte sig i baren.

- Det er fint nok. Vi skal være sikre på, at der ikke er øget smitterisiko, fastslår Maja Weimar, der glæder sig over, at øllene bliver serveret ved bordet, så gæsterne slipper for at gå i baren, når glasset er tomt.

Lotte Rasmussen, der ejer Guldkronen i Middelfart, mener, at værtshuset har godt styr på retningslinjerne fra sundhedsmyndigheder, så stedets gæster ikke smittes med coronavirus, når de går på værtshus.

- Vi har lavet god afstand mellem bordene. Vi har sprit stående rundt omkring. Vi sørger for, at folk ikke går rundt og sidder forskellige steder. De skal blive i den gruppe, de har sat sig i. Vi kommer og serverer for dem. De gør vi også i hverdagen, men vi har fjernet stolene i baren, siger Lotte Rasmussen.

Se liveudsendelsen fra Guldkronen i Middelfart.

På værtshuset, der genåbnede mandag klokken ti, er en tredjedel af møblerne blevet fjernet for at skabe mere plads. Bordene og andre overflader bliver tørret af hver anden time, og menukortet er blevet lamineret.