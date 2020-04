Mens andre holder lukket: Fynsk fuglezoo åbner tirsdag

Selv om Odense Zoo og andre zoologiske haver alligevel ikke åbner 1. maj, holder Danmarks Fugle Zoo i Tommerup fast i åbningsplanerne.

- Vi har set anbefalingerne fra ministeriet, og vi er et mindre liberalt erhverv, og da vi ikke har indendørsarealer, er vi ikke underlagt de samme anbefalinger eller restriktioner som for eksempel Odense Zoo, siger direktør for Danmarks Fugle Zoo Hans Åge Hjeresen til TV 2/Fyn.

Det bliver muligt for fugleinteresserede at besøge den fynske turistattraktion igen, når den åbner 5. maj.

Udskudt flere gange

Åbningen har været udskudt ad flere omgange. Den våde vinter betød store oversvømmelser i Danmarks Fugle Zoo, så åbningsdatoen i første omgang blev udskudt til påsken.

Herefter dukkede coronakrisen op og udskød endnu en gang åbningen i Tommerup, der dog senere meldte ud, at den fynske fuglezoo ville åbne 1. maj - ligesom flere andre af landets zoologiske haver.

- Vi skulle have været åbnet i påsken, så nedlukningen har været meget dyr for os, men nu glæder vi os til at komme i gang, siger Hans Åge Hjeresen.

Ventede på nyt betalingssystem

I mellemtiden har Danmarks Fugle Zoo ventet i et par måneder på et nyt betalingssystem fra Østrig, som skal tages i brug, før sæsonen kan gå i gang.

- Pludselig holdt der en stor polsk lastbil foran vores have med det nye betalingssystem, vi skal bruge. Det var ventet, men forsinket, siger Hans Åge Hjeresen.

- Det betyder, at vi kommer til at udskyde åbningen fra den planlagte åbningsdag 1. maj til 5. maj, da vi med det nye betalingssystem ikke kan overholde afstandskravene, siger han.

Danmarks Fugle Zoo, der også er kendt som Frydenlund Fuglepark, forsikrer sine gæster om, at det er sikkert at komme på besøg i haven.

Alt er udendørs, og der er vaskepladser til at vaske hænder. Derudover er der skiltet med afstandskrav, oplyser Danmarks Fugle Zoo, som har plads til mindst 1.000 gæster.

800 fugle fra hele verden

Frydenlund Fuglepark åbnede i 1976 og består af et to kilometer langt stisystem.

I parken er der 800 fugle fra hele verden, heriblandt storke, strudse, papegøjer, parakitter, ibis, svømmefugle og ugler.

Når parken efter den nye plan åbner 5. maj, koster det 100 kroner for voksne at komme ind.