Mulig genåbning efter påske: Der er håb for fynske virksomheder

Det er ikke kun landets statsminister, der i disse dage føler en forsigtig optimisme i forbindelse med corona-situationen i Danmark.

De fynske erhvervsvirksomheder ser også meget frem til at få gang i forretningerne igen, og en mulig genåbning efter påske vil være kærkommen. I hvert fald hvis man spørger Martin Riedel, der er fabrikschef i den fynske virksomhed Micromatic.

- Statsminiterens udmelding skaber et håb for fremtiden og et ønske om, at vi gearer os til, at folk kan samles igen. Det glæder jeg mig også personligt rigtig meget til, siger han til TV 2/Fyn.

Martin Riedel er fabrikschef i den fynske virksomhed Micromatic, og han håber, at en genåbning af landet efter påske bliver en realitet. Foto: Flemming Ellegaard

Håber på en snarlig genåbning

Virksomheden Micromatic ligger i Odense og er kendt for sin produktion af fadølsanlæg. På grund af coronakrisen er alle løst ansatte og vikarer blevet opsagt. Også et større antal fastansatte har fået en opsigelse i hånden.

- Som leverandører af fadølsanlæg er vi meget påvirkede af situationen, fordi restauranter og barer er gået i stå, så vi har måtte opsige en masse medarbejdere, og det er vi meget kede af, siger Martin Riedel.

Bryggeriet Vestfyn er ligesom Micromatic også mærkede af situationen. Her leverer de normalt drikkervarer til barer, caféer og restauranter og sælger også over grænsen. Men alt det er der lige nu sat en stopper for, fortæller virksomhedens direktør Rasmus Damsted Hansen.

Bryggeriet Vestfyn mærker også de økonomiske konsekvenser, som coronakrisen har bragt med sig. Men deres produktion er ikke sat helt i stå, da de stadig leverer drikkevarer til flere supermarkeder. Foto: Flemming Ellegaard

- Vi arbejder hele tiden på at blive klar til de udfordringer, fremtiden bringer. Vi forventer ikke, at grænserne åbner som det første, men vi håber, at restauranter og caféer åbner snart, siger Rasmus Damsted Hansen.

Bryggeriet har dog ikke lukket helt ned for produktionen. De sælger nemlig stadig deres produkter til landets supermarkeder, og derfor er de ikke lige så hårdt ramt som mange andre virksomheder.

Ser optimistisk på livet efter corona

Hos møbelfabrikken Carl Hansen og Søn er der også stadig fint gang i ordrene, men det betyder imidlertid ikke, at virksomheden ikke mærker noget til coronakrisen.

Hver fjerde medarbejder på fabrikken i Gelsted er nemlig blevet sendt hjem. Det svarer til 75 medarbejdere.

- Vi er selvfølgelig meget berørte og kede af situationen. Vi har ændret vores budgetter, og det kommer til at koste os mange penge. Men vi har stadig en god ordrebog, og vi har haft et fantastisk godt første kvartal, fortæller virksomhedens direktør Knud Erik Hansen.

Virksomheden er dog hårdt ramt af nedgang på alle internationale markeder. Men efter en genåbning håber Carl Hansen og Søn på et opsving sat i gang af en forbrugsbølge - og det vil kræve, at alle medarbejderne kommer tilbage.

- Vi ser optimistisk på livet efter corona. For der er blevet pumpet uhændigt mange milliarder ind i samfundet til forbrug, men folk kan ikke bruge deres penge på rejser og så videre. Så vil de bruge pengene på noget andet, mener Knud Erik Hansen.