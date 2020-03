Mulig genåbning efter påske: Fynboer og virksomheder glæder sig til normal hverdag

På et pressemøde mandag meldte statsminister Mette Frederiksen (S) blandt andet ud, at danskerne efter påske forhåbentlig kan begynde at åbne samfundet gradvist op igen.

Det skyldes, at spredningen af coronavirus er holdt på et niveau, som sundhedsvæsnet godt kan kapere.

- Vi kan se tegn på, at vi er lykkedes med at forsinke udbredelsen af corona i Danmark. Smitten spreder sig langsomme end frygtet. Det giver anledning til forsigtig optimisme, sagde Mette Frederiksen på mandagens pressemøde.

Samfundet bliver dog kun åbnet, hvis alle fortsætter med at efterleve de regler og anbefalinger, myndighederne har udstukket.

En idealist uden illusioner

Nyborg Gymnasiums rektor, Henrik Vestergaard Stokholm, håber, at der snart kan komme elever tilbage på skolen. Foto: Alexander Aagaard

Den nye melding bringer glæde hos rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm. Han håber nemlig, at der snart kan vende om ikke andet en lille del af eleverne tilbage på skolen efter påske.

Det er trist at være rektor for en skole, der er helt tom Henrik Vestergaard Stokholm, rektor, Nyborg Gymnasium

- Jeg forestiller mig, at vi kan få cirka en fjerdedel af vores elever, der bliver spredt ud på et stort areal, tilbage på skolen efter påske. Så kan resten af skolen fortsætte med fjernundervisning i et stykke tid, siger han og fortsætter:

- Særligt vores afgangselever og elever, der har kreative fag, er udfordrede af den nuværende lukning, og derfor er det vigtigt, at de kommer ind og får undervisning.

Rektoren håber dog ikke kun, at eleverne vender tilbage på grund af undervisningen. Skolen er nemlig begyndt at føles meget tom, og Henrik Vestergaard Stokholm savner, at der er liv.

- Jeg er en idealist uden illusioner. Mette Frederiksen er tydelig omkring, at en gradvis åbning af samfundet kræver, at vi fortsætter kampen. Men jeg bliver også meget glad for beskeden, for det er trist at være rektor for en skole, der er helt tom, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Meget optimistisk

Det er ikke kun uddannelsesinstitutionerne, der er ramt af coronakrisens mange konsekvenser. Restauranter, caféer og andre spisesteder er lige som alle andre virksomheder også tydeligt mærket af situationen.

Men i Arkaden i Odense tror man endnu ikke helt på, at samfundet kan åbne igen til påske. Og hvis det sker, står streetfood-stedet nok ikke i forreste række, lyder det fra ejeren, Nadia Chaudhary.

- Jeg synes, at en genåbning lyder meget optismistisk. Vi håber selvfølgelig, at det vil gælde for os, men jeg tror ikke, vi er de første, der får lov at åbne. Jeg tror, vi bliver nogle af de sidste, siger hun.

Og ejerne af madboderne i Arkaden tror heller ikke, at lyset for enden af tunnelen er inden for deres rækkevidde lige foreløbigt.

- Jeg er glad for at høre, at vi måske kan åbne igen efter påsken, men jeg tror ikke helt på det. For hvis vi åbner almindeligt her, så kommer der til at blive flere smittede, siger Noo Hansen, der ejer Thai Streetfood i Arkaden.

Ser frem til en normal hverdag

Hos almindelige fynboer modtages Mette Frederiksens forsigtige optimisme med åbne arme. De fleste glæder sig nemlig til at kunne vende tilbage til en normal hverdag igen.

Vi har alle været rigtig gode, så jeg synes godt, at man kan begynde at åbne Danmark en lille smule op igen. Det er begyndt at blive lidt kedeligt, må jeg indrømme Achmad Souissi, servicemedarbejder, Bilka Odense

TV 2/Fyn har blandt andre spurgte Tina Ferdinandus og hendes datter Anita Ferdinandus fra Nyborg, hvad de tænker om den nye udmelding, mens de var på vej ind i Bilka i Odense for at købe ind. Begge synes, det er en helt fantastisk udmelding.

- Vi skal bare blive ved i 14 dage, og det kan vi også godt. Vi må alle gøre alt, hvad vi kan lige nu, og så bare håbe på en gradvis åbning om 14 dage, siger Tina Ferdinandus, og hendes datter supplerer:

- Det er noget af en omvæltning at arbejde hjemme med både mand og barn, men vi har så småt vænnet os til det. Nu glæder jeg mig bare rigtig meget til, at hverdagen bliver normaliseret igen, siger Anita Ferdinandus.

Achmad Souissi, der arbejder i Bilka i Odense, håber også, at vi efter påske kan se frem til en gradvis åbning af samfundet.

- Vi har alle været rigtig gode, så jeg synes godt, at man kan begynde at åbne Danmark en lille smule igen. Det er begyndt at blive lidt kedeligt, må jeg indrømme, siger han.