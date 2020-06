Nabolokalerne må have 500 personer samlet - men lokalet midt i må kun have 10

Det er hårde tider for hoteller og konferencecentre, der i månedsvis ikke har kunnet samle flere end ti personer til møder som følge af forsamlingsforbuddet.

At hotellerne og konferencecentrene ikke er en del regeringens første genåbningsplaner, og at der ikke er konkrete svar på, hvornår de igen må arrangere stormøder, frustrerer ejerne.

- Lige nu sejler hele vores branche i mørke og kan ikke få et svar på, om vi kan afholde et sølvbryllup eller en konference på tirsdag i næste uge, siger Tom Pelle-Jensen, der er næstformand i Horesta og direktør for Hotel Svendborg.

- Jeg står ved siden af en biograf og et teater. Der må de have helt op til 500 mennesker, hvis de har 1.000 kvadratmeter. Jeg står med en restaurant bag mig, hvor jeg må have 125 mennesker. Men midt i er der selskabs- og konferencelokaler. Der må der være 10, fortæller Tom Pelle-Jensen.

Er det nu, vi skal sætte det hele over styr ved at genåbne blindt?

- Nej. Jeg er helt enig. Det er der ikke nogen, der skal gøre, men der er nogle politikere, der skal fortælle mig, hvad forskellen er på, at man må være 500 i en kulturinstitution (...), men i et konferencelokale eller et selskabslokale har vi ikke noget svar på, om de må gøre det eller ej.

Hotel Nyborg Strand savner konkrete svar

Tom Pelle-Jensen støttes af direktøren på Hotel Nyborg Strand. Her holder man lukket indtil 30. juli, da man ikke har nogen ordrer i bogen alligevel som følge af coronaviruspandemien.

- Jeg savner nogle helt konkrete svar på, hvor fornuften er henne i dele af det, vi mangler i forhold til at få genåbnet. I dag kan jeg invitere til et kulturarrangement i den store sal og have 400 mennesker inde, men jeg kan ikke få lov til at have et møde til 11 personer i det samme lokale, siger Jan. G. Larsen, der er direktør på Hotel Nyborg Strand.

Hindsgavl Slot i Middelfart er til gengæld åbnet, og selv om direktøren satser på at tiltrække danske hotelgæster hen over sommeren, kan han også se de store udfordringer senere på året.

- Der, hvor vi har det rigtig svært, er, når vi kommer hen i efteråret, hvis ikke vi kan køre vores erhvervskonferencer. Det er der ikke noget, der umiddelbart tyder på, at vi kommer i gang på fuld kraft, siger Uffe Høeg Johansen, der er direktør på Hindsgavl Slot.

8. juni forventes regeringens fase tre at træde i kraft, og det er muligt, at det generelle forsamlingsforbud hæves til 30-50 personer.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) kunne ikke stille op til interview med TV 2/Fyn.