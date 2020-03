Nedlukning forlænget: - Vi vil ikke gøre andet end at bakke op

Det kom ikke bag på formanden for Dansk Industri på Fyn, Poul Strandmark, at statsminister Mette Frederiksen (S) på mandagens pressemøde i Statsministeriet meddelte, at den delvise lukning af Danmark er forlænget.

- Det var forventet.

- Vi må stole på, at det er det rigtige. Og vi vil ikke gøre andet end at bakke op om det, siger Poul Strandmark til TV 2/Fyn.

Han tilføjer, at det kommer til at koste virksomhederne enorme summer - specielt vil det fortsat ramme oplevelsesindustrien over en bred kam.

Lige nu kræver det et utroligt sammenhold, siger formanden og spår, at vi får et andet Danmark, når coronakrisen er ovre.

- Så skal vi lytte til alle gode røster. Men det kommer til at koste på alle felter - der kommer en gigantisk regning, som skal betales.

Poul Strandmark fortæller, at Dansk Industri på Fyn har opfordret sine medlemmer til at byde ind, hvis de kan hjælpe myndighederne med produktion af værnemidler.

- Vi rundsendte en opfordring i sidste uge om, at man skal melde ind til myndighederne, siger han.

En virksomhed, som har meldt sig, er Nyborg Destilleri. Her har man midlertidigt stoppet produktionen af spiritus og sadlet om til sprit til desinfektion af danske hænder.

Jensens Bøfhus: Stor ros til politikerne

Også hos Jensens Bøfhus nyder statsministerens beslutning opbakning. Her siger direktør Anders Nikolaisen, at situationen er alvorlig.

- Vi bakker op om de tiltag, der laves lokalt og nationalt fra vores dygtige politikere. Jeg har kun stor ros tilovers for dem. Det er en enorm opgave.

Regeringen har forlænget restriktionerne og den delvise lukning af store dele af Danmark til 2. påskedag.

Det slukkede et lille håb hos Jensens Bøfhus.

- Det er brandærgerligt. Vi havde gerne set stolene være fyldt i vores restauranter i påsken, siger direktøren.

Selvom der ikke er gæster hos Jensen Bøfhus, så har kæden, som en række andre restaurationer, fortsat gang i køkkenerne og har taget hul på mad ud af huset.

- Det går fornuftigt, men det bliver aldrig det samme som at have gæster i restauranten, siger Anders Nikolaisen.

Jensens: - Vi kæmper hver eneste dag

Direktør Anders Nikolaisen kan ikke på stående fod sige, om forlængelsen vil få konsekvenser for Jensens Bøfhus eller de ansatte.

- Det er for svært at sige på nuværende tidspunkt. Regeringen er meget opmærksom på erhvervslivet, men det regnestykke kan vi ikke lave lige nu.

- Men vi kæmper hver eneste dag for ikke at skulle afskedige en eneste af vores 700 medarbejdere.

(Artiklen opdateres ...)

