Nødpasning i Faaborg-Midtfyn: Kun seks er tilmeldt

Legestativerne står gabende tomme, og kun vinden skubber de tomme gynger på gyngestativet foran Broskolen stille og roligt frem og tilbage.

Mandag morgen var der ikke mange børn at spore på Broskolen i Årslev. Omkring 400 børn er blevet sendt hjem, og kun seks står tilbage som tilmeldte af nødpasningsordningen.

-Vores forældre her er traditionelt gode til at sørge for pasning. Jeg ser det som et tegn på, at de har hørt Mette Frederiksen, og at de tager opgaven med at mødes så lidt som muligt på sig, siger leder af Broskolen Flemming Mortensen.

Nødpasningsordningen vækker begejstring hos forældrene.

-Jeg synes det er flot, at kommunen tilbyder, at der er noget pasning til nogle af børnene. Vi har ikke andre muligheder, når man som forælder arbejder i sundhedssektoren. Min mand arbejder privat, fortæller Sandra Christensen fra Årslev.

Normalt er der 400 børn fra indskolingen og mellemtrinnet på skolen, men størstedelen af dem kan passes andetsteds.

Bål og undervisningsmateriale

De børn, der er blevet sendt til nødpasning på Broskolen i dag, skal ikke bare side inde og spritte hænder.

- Der er samlet brænde ind og senere i dag tænker jeg, at der er bål. Der vil blive gået nogle ture, fordi smitterisikoen skulle være lavere, når man er udenfor, fortæller skolelederen.

Men selvom det er nogle særlige omstændigheder, så er det stadig en skole.

- Personalet har tilrettelagt dagen for de børn der kommer, der består både af noget skolearbejde, noget leg, noget spil og nogle udendørsaktiviteter, så der både er bevælgese, leg og læring, fortæller Flemming Mortensen.

Sandra Christensen har heller ikke betænkeligheder ved at sætte sit barn af til nødpasning.

- Jeg ved, at personalet er kompetente til at passe vores børn, så det har jeg det fint med, fortæller hun.

Plads til flere

Får man som forælder i Faaborg-Midtfyn Kommune brug for at få passet sit barn, er tilmeldingen til nødpasning på Broskolen ikke lukket.

- Vi har en plan klar, så uanset hvor mange, der har brug for at være en del af samfundet derude, så er vi klar til at passe deres børn, fortæller skolelederen.

Der er nogle forældre, der ikke har andre muligheder, og for dem er det en kæmpe hjælp, at børnene kan blive passet selvom skolerne er lukket. Sandra Christensen arbejder i ældresektoren, og derfor er der brug for hende nu.

-Der er ikke andre til at passe mit arbejde. Det er også det det hele drejer sig om, nemlig at vi skal passe på de ældre, siger hun.

Skolen har heller ikke noget problem med at passe børnene.

- Jeg ser det som ansvarlighed hos vores forældre. De beskytter os andre, de beskytter sig selv og de beskytter deres familie, siger skoleleder Flemming Mortensen.