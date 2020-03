Nu åbner de fynske genbrugspladser igen  

Tirsdag den 31. marts genåbner alle kommunale genbrugspladser på Fyn.

Det meddeler alle ti fynske borgmestre i en fælles pressemeddelelse søndag.

De kommunale genbrugspladser har været lukket ned siden den 11. marts, men lørdag anbefalede Kommunernes Landsforening, på baggrund af en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at der kunne åbnes op igen fra den 31. marts.

På den baggrund har alle fynske kommuner besluttet at åbne genbrugspladserne igen. Det sker med virkning fra på tirsdag, og genbrugspladserne vil være tilgængelige i de normale åbningstider, der fremgår af kommunernes hjemmesider.

Adgangsbegrænsning og civilforsvar

For at efterleve de gældende forbud, bliver der indført adgangsbegrænsning på genbrugspladserne. Det sker for at sikre, at der ikke samles mere end ti personer ad gangen.

- Borgerne skal følge de anvisninger, der fremgår af skiltningen på de enkelte pladser, og samtidig opfordres borgerne til at søge nærmere oplysninger på genbrugspladsernes hjemmeside for konkrete oplysninger om adgangskontrol eller adgangsforholdene, skriver borgmestrene i den fælles pressemeddelelse.

Derudover vil civilforsvaret og politiet være til stede på de genbrugspladser, hvor der forventes flest mennesker.

De fynske kommuner opfordrer borgerne til, hvis det er muligt, at vente nogle dage med at aflevere affaldet for at mindske trykket på genbrugspladserne.

Gode råd til til når du skal på genbrugspladsen De fynske kommuner har udformet seks gode råd, så kødannelsen på genbrugspladserne bliver mindre. 1. Overvej, om du kan vente nogle dage med at aflevere affaldet. 2. Sortér affaldet hjemmefra, så du hurtigt kan aflevere det. 3. Medbring kun affald, du selv kan læsse af. 4. Bliv i bilen, mens du venter. 5. Følg pladsmedarbejdernes og myndighedernes anvisninger, mens du holder i kø og er på pladsen. 6. Forlad pladsen, så snart du er færdig med at læsse af. Se mere

