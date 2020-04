Nu åbner skoler og daginstitutioner: Kommer vi til at mangle håndsprit?

Regeringens plan for genåbning af daginstitutioner og skoler for de yngste børn har affødt en række bekymringer hos landets forældre, lærere og pædagoger.

Noget af det, der også giver anledning til spørgsmål, er åbningens betydning for beholdningerne af værnemidler som f.eks. håndsprit.

En seer, Biddy Madsen, spørger i den forbindelse:

- Nu skal de små børn så ud og smittes - men hvad med 70 til 80 procents sprit til overfladehehandling og sprit til hænder? Hvem sikrer tilgængeligheden?

Lægemiddelstyrelsen monitorerer

Det er Lægemiddelstyrelsen, der har det overordnede overblik over beholdningen af værnemidler.

Styrelsen monitorerer altså antallet af f.eks. masker, dragter, visirer, mængden af håndsprit og desinficerende rengøringsmidler.

Den har på baggrund af indberetninger fra regioner og kommuner sent onsdag eftermiddag udsendt et opdateret oversigt over den nationale beholdning.

Det vil især være håndsprit, som skoler og daginstitutioner skal bruge, og det er vores vurdering, at vi burde have nok af det Christian Harsløf, Direktør i Kommunernes Landsforening

Her fremgår det, at der på nuværende tidspunkt er 42.910 beholdere med håndsprit på lager hos kommunerne i Region Syddanmark.

Derudover råder de syddanske kommuner over 181.821 flasker med desinfektionsmiddel, som kan bruges til rengøring af overflader.

Dermed råder kommunerne i Syddanmark over ca. en femtedel af den samlede kommunale beholdning af håndsprit og desinfektionsmidler.

- Halsløs gerning?

Spørgsmålet om, hvorvidt den beholdning er tilstrækkelig, når daginstitutioner og skoler skal i gang under skærpede retningslinjer, har også fået seer Irene Bruun-Schmidt til at henvende sig til TV 2/Fyn.

Hun skriver:

- Nu hvor der genåbnes: Er der værnemidler nok til hospitaler, plejepersonale og pædagoger? Eller er det halsløs gerning?

- Børnene skal bruge vand og sæbe

Mens det er Lægemiddelstyrelsen, der har det overordnede overblik, er det kommunerne og regionerne, der står for indkøb af værnemidler.

Herunder håndsprit.

Kommunernes Landsforeningen vurderer i dag onsdag ikke, at genåbningen vil skabe et ressourceproblem.

- Det vil især være håndsprit, som skoler og daginstitutioner skal bruge, og det er vores vurdering, at vi burde have nok af det, siger Christian Harsløf, der er direktør i Kommunernes Landsforening.

Baggrunden er blandt andet, at det ifølge KL primært er lærere og pædagoger, der vil få brug for håndsprit.

- Vejledningen fra Sundhedsstyrelsen gør det klart, at det primært er personalet, der skal bruge håndsprit. Børnene skal bruge vand og sæbe. Samtidig kan vådservietter ifølge Sundhedsstyrelsen også være et alternativ, hvis man f.eks. er på tur, siger Christian Harsløf.

Det er primært personalet, der skal bruge håndsprit. Børnene skal bruge vand og sæbe Christian Harsløf, Direktør i Kommunernes Landsforening

Ugentligt overblik over værnemidler

Netop arbejdet med kontinuerligt at købe nye værnemidler ind har da også ekstra høj prioritet ude i landets regioner og kommuner.

Det fremgår af en dugfrisk pressemeddelelse fra Danske Regioner.

- Regioner og kommuner har rigtig mange ordrer ude på alle typer af værnemidler. Vi er i skarp konkurrence med resten af verden, og derfor har vi i samarbejde med flere store danske virksomheder etableret forsyningsgange, som vi forventer, vil kunne levere store partier af værnemidler i den kommende tid, siger Martin Magelund, der er formand for den arbejdsgruppe, som sidder med overblikket hos Danske Regioner.

Her henvises der blandt andet til, at mange danske virksomheder den seneste tid har omlagt deres produktion, så de kan levere f.eks. danskproduceret håndsprit, visirer, mundbind og masker.

Alt sammen noget, der ifølge Danske Regioner, er på vej.

Regionerne vil i den kommende tid i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen og landets kommuner udkomme med ugentlige data, der skal give overblik over værnemiddelsituationen i Danmark.

