Nu skal der testes: Kom med indenfor i de hvide coronatelte

De hvide telte er blevet sat op og står klar til at modtage patienter. Odense har onsdag fået et nyetableret testcenter i Højstrup, hvor sundhedspersonalet kan testes for covid-19.

De første medarbejdere fra Odense Kommunes ældre-, handicap- og sundhedsområde kan allerede fra onsdag blive testet for sygdommen, oplyser kommunen i en pressemeddelelse, og TV 2/Fyn har fået lov til at få et kig ind i de hvide telte på militærområdet ved Højstrup.

- Testcentret er i første omgang et tilbud til medarbejdere, som arbejder tæt på vores sårbare borgere som ældre eller syge. Det er et tilbud, som skal skabe tryghed, så man som medarbejder får en vished for, om man bærer rundt på smitte, selvom man ikke har symptomer, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), i en pressemeddelelse.

Testes hundredvis om dagen

320 medarbejdere kan dagligt blive testet i løbet af den første uge i det nye testcenter.

Skal man testes i centret, vil man modtage en invitation i sin e-Boks.

Ifølge Charlotte Scheppan, der er sundhedschef i Odense Kommune, vil testcentret gradvist invitere flere typer medarbejdere og personer ind til test.

- I de første syv dage inviterer vi medarbejdere fra ældre-, handicap- og sundhedsområdet til at blive testet, og så ser vi på erfaringerne fra den første uge og udruller den videre testning derfra. Næste skridt kan være medarbejdere fra andre forvaltninger, men her afventer vi nærmere information om den overordnede teststrategi fra Statens Serum Institut, siger Charlotte Scheppan.

Odense er ikke den eneste by, der har fået et nyt testcenter. På tværs af landet står fem testcentre klar.

Sygeplejerske: Der er brug for flere test

En af dem, der står til at blive testet som nogle af de første, er sygeplejerske Ditte Mishøj. Selv om hun til daglig arbejder i sundhedssektoren, tager hun coronakrisen roligt.

- Jeg går ikke med en frygt for at blive smittet, siger Ditte Mishøj.

- Det er ikke et behov for mig at blive testet. Jeg har ikke symptomer eller noget, men jeg synes, det kunne have været fint, hvis man havde lagt mere vægt på, at sundhedspersonalet blev testet, for der har været brug for mere testning på min arbejdsplads, end der har været givet lov til, fortæller hun.

Med andre ord mener hun, at det er en god idé med et testcenter, så flere kan testes for coronavirus, så hun og hendes kollegaer ikke går og smitter andre, hvis de er syge uden at vide det.

Almindelige fynboer vil også testes

Jens Hemmingsen, der arbejder i turistbranchen, frygter heller ikke at blive smittet.

- Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg forsøger at tage de forholdsregler, som jeg kan på bedste mulige måde. Jeg forsøger at holde afstand, især for andre, som måske har mere behov end mig selv, siger Jens Hemmingsen, der dog godt kunne tænke sig at blive testet i det nye testcenter.

- Jeg vil gerne testes, men der er andre, der har større behov lige nu, forklarer han.

Testcentret i Odense og de fire andre centre bliver drevet af Rigspolitiet og Statens Serum Institut.