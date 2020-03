Nul omsætning: Odense-firma har fået aflyst alle ordrer

Der står frisk is, lime-frugter og mynte klar på lageret i Odense hos den lille Odense-virksomhed Bar-mobil.dk. Men de varer kommer ikke videre. Og det er bare den mindste konsekvens af coronakrisen for virksomheden.

- Da Mette Frederiksen gik på TV, blev alle vores arrangementer de næste 14 dage aflyst. Det er 200.000 kroner der er forsvundet i omsætning, siger medindehaver af bar-mobil.dk Anders Olsen.

Virksomheden har mellem tæt på 30 barer, der bliver kørt ud til virksomhedsfester og sammenkomster i hele landet. På den måde kan en virksomhed på en nem måde stille en bar med op med en kvalificeret bartender, der kan servicere gæsterne med cocktails.

Virksomheden råder over 60 freelance-ansatte over hele landet.

- Vi går naturligvis også ned i lønudgifter, men vores faste udgifter forsvinder ikke, siger Anders Olsen.

Statslig garanti

Regeringen har forudset, at krisen vil berøre mange virksomheder i hele landet, og derfor stiller staten nu garanti på 70 pct. af nye lån til sunde virksomheder, der har mistet mindst halvdelen af deres omsætning på grund af corona-virussen.

Regeringen vil understøtte virksomheder konkret med en garanti, der giver mulighed for at låne 2,7 mia. kroner for større virksomheder og 4,8 mia. kroner i lån til de små og mellemstore virksomheder, som for eksempel Bar-mobil.dk.

Anders Olsen er glad for, at regeringen har fokus på de små virksomheder, men han er også skeptisk.

- Det er yderst interessant med regeringens garantiordninger. I dag skal vi kigge på det sammen med vores rådgivere og bankforbindelse. Det kan hjælpe på likviditeten, men da garantiordningen er i form af en lånegaranti, er det stadig penge, der skal betales tilbage på et tidspunkt.

Lige nu står de mange barer stille på lageret, og det kan gå an for en periode. Han er dog bekymret for, hvor længe, krisen strækker sig.

- Vores højsæson starter for alvor i maj med firmafester. Hvis krisen gør, at man holder færre fester, så kommer det til at gøre rigtig ondt. Eller hvis alle arrangementerne skal afholdes samtidig efter krisen, kan vi heller ikke håndtere dem, siger han.