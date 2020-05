Ny sang om Den Gamle Lillebæltsbro: Musikvideo optages 60 meter over havet

Bridgewalking Lillebælt kan søndag fejre fem-års jubilæum, og Den Gamle Lillebæltsbro har 85-års fødselsdag den 14. maj.

Derfor bliver broen fejret for fuld musik, bogstavelig talt. Lone Skjoldaa, der er chef for Bridgewalking Lillebælt, modtog en forespørgsel fra en gruppe musikere, der ville skrive en hyldestsang.

Den var hun med på. Derfor stod hun søndag klar til sammen med musikerne og to borgmestre at indspillede en musikvideo til hyldestsangen.

- Jeg synes, det er megasjovt og en fantastisk hyldest til vores bro, siger Lone Skjoldaa til TV 2/Fyn.

Bridgewalking Lillebælt havde egentlig planlagt en kæmpe festdag. Men så kom coronakrisen.

- Dagen er ikke blevet helt, som vi gerne vil have den. Men vi fejrer det alligevel, laver vores hyldestsang og følger de her retningslinjer, siger chefen for bridgewalking.

Skør idé

Mændene bag hyldestsangen er Jan Gudmann fra Otterup og Allan Malmros fra København. Idéen kom, efter at Jan Gudmann var på bridgewalking og fandt ud af, at der i år var jubilæum.

- Så tænkte jeg, at vi skulle lave en sang til det. Vi har lavet sange til alle mulige mærkelige ting. Det her, synes vi, var helt oplagt. Det er lidt storslået og over det niveau, vi ellers plejer at lave sange til, siger Jan Gudmann.

Da Jan Gudmann kontaktede Allan Malmros med idéen, var han på med det samme.

- Får jeg en skør idé, er Jan med på den. Får han en skør idé, så er jeg også med på den, siger Allan Malmros.

Bridgewalking Lillebælt har som følge af covid-19 været lukket siden marts og forventer at genåbne 8. juni.