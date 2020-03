Nyt rekordregnskab: Fynsk virksomhed omsætter for syv milliarder

Medicinalkoncernen Orifarm Group A/S i Odense har haft et godt 2019. Faktisk så godt, at de kan skrive det i deres bøger som året med det største overskud for virksomheden nogensinde.

Orifarm skriver i en pressemeddelelse, at omsætningen for 2019 endte på 7,3 milliarder kroner. Desuden endte virksomheden med et overskud på 339 millioner kroner før skat, og begge resultater er de højeste for virksomheden nogensinde.

- Det er et resultat af et utroligt stærkt samarbejde. Vi arbejder på tværs af hele koncernen, og vi har brugt meget energi på at optimere vores motor de seneste par år, og det er vi lykkes godt med, siger den administrende direktør for Orifarm, Erik Sandberg til TV 2/Fyn.

Læs også Coronavirus truer tøjbutik: - Det er værre end finanskrisen

Vækst på vækst

2019 er andet år i træk med rekordvækst i den 25 år gamle medicinalkoncern. Årsregnskabet byder på en markant stigning på 18% i omsætningen i forhold til 2018.

- Meget af strategien har været, de senere år, at øge vores geografiske tilstedeværelse. Det tager selvfølgelig tid at starte op i nye lande, men det er det, vi begynder at se produktet af, fortæller direktøren.

Medicinalkoncernen har to primære forretningsområder, nemlig parallelimporterede lægemidler og generiske lægemidler. Især første forretningsområdes vækst på det tyske marked, har bidraget til den rekordhøje omsætning for 2019.

- Meget af væksten kommer fra parallelimporten, men det vil være forkert ikke at nævne at vores generiske forretning også har bidraget til vores vækst, forklarer direktøren.

Læs også Privatkunder udskyder og aflyser: Kommune holder tømrerfirma oven vande

Usikkerhed om 2020

Efter et salg af mere end 26 millioner æsker medicin i 2019, håber virksomheden på, at væksten fortsætter. De er dog, ligesom så mange andre, også påvirket af coronaudbruddet.

- Vi er meget følsomme over for lande, der lukker ned for import af medicin. Vi har set det i Ungarn, Østrig og andre lande, og det skaber en usikkerhed. Det kan godt påvirke vores forretning, fortæller direktøren.

De har ligesom alle andre virksomheder også måttet sende personale hjem for at arbejde. Ifølge direktøren er det kun 40 ud af 350 ansatte i virksomheden, der fortsat møder op ude på virksomheden. Ifølge direktøren skal Orifarm nok klare coronaudbruddet.

- Vi har haft en kontinuerlig vækst over de seneste 5-6 år, som begunstiger os og gør os resistente i den her situation, fortæller han.

Men hvordan det kommer til at påvirke regnskabet for 2020, ved de ikke endnu.

- Det er for usikkert at sige noget om nu, men vi må anerkende, at der ligger en vis risiko for, at det påvirker regnskabet, siger direktøren.