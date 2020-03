OB skal spille uden tilskuere

For at begrænse udbredelsen af coronavirus opfordrer de danske myndigheder til, at alle arrangementer med over 1.000 mennesker bliver udskudt eller aflyst.

I Superligaen i fodbold har FC København allerede meldt ud, at de kommer til at spille de kommende kampe uden tilskuere, mens OB i første omgang ville afvente en udmelding fra Divisionsforeningen, før de ville tage stilling til, hvad de gør omkring de tre kampe, klubben skal spille i marts.

Fredag middag fortæller Divisionsforeningen, at alle kampe i Superligaen og 1. division i hvert fald i den kommende runde skal spilles uden tilskuere.

Som Divisionsforeningen meldte ud i går torsdag, så vil vi gøre alt for at afvikle fodboldkampene den kommende runde – også hvis det betyder at spille uden tilskuere. Regeringen er kommet med en opfordring, og den har vi i Divisionsforeningen påbudt klubberne i 3F Superliga og NordicBet Liga at følge.

Vi har ikke planer om at aflyse nogle kampe, så længe der ikke er en sundhedsmæssig vurdering af, at der ikke bør spilles.

Sådan skriver Divisionsforeningen på sin hjemmeside.

OB spiller i denne runde søndag eftermiddag på udebane mod Sønderjyske.

En række fynske arrangementer er i fare for at blive aflyst eller afviklet uden publikum.

Her kan du se, hvilke arrangementer der allerede er aflyst og hvilke der er i risikozonen.

