Odense åbner for tennis og andre sportsgrene igen

Selv om nettene ikke er sat op endnu, og det sidste røde grus skal lægges på udendørsbanerne, venter tennisspillerne i Næsby på at komme i gang med sæsonen efter en lang vinterpause.

Under coronakrisen har det danske idrætsliv været lukket ned, men tirsdag eftermiddag meddeler Odense Kommune, at tennis og andre sportsgrene uden fysisk kontakt kan starte igen.

- Det har vi ventet på i lang tid, siger Tomas Placatka, der er junioransvarlig i Næsby Tennisklub.

Hvis en sportsgren skal få lov at gå i gang igen, skal specialforbundet - i dette tilfælde Dansk Tennis Forbund (DTF) - godkende, at spillet kan foregå inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Forbund: Undgå at røre ved de samme bolde

DTF har udsendt en lang række retningslinjer for, hvordan spillerne skal agere på tennisbanerne i fremtiden.

Her nævner forbundet blandt andet, at spillerne skal undgå fysisk kontakt med andre spillere samt deres bolde, ketsjere og tasker.

- Spil med to eller flere sæt mærkede bolde, så kun én spiller rører ved ét sæt bolde, lyder anbefalingen fra DTF.

Gode råd til spil på tennisbaner Ophæng engangshandsker eller sprit til brug ved banefejning og vanding

Spil foregår i enten single- eller doublespil

Træning kan foregå i mindre grupper på maks. fire personer med én træner og tre spillere på banen, men stadig med forbehold for god afstand til hinanden

Spil bør foregå med spillere fra samme husstand, faste spillemakkere eller faste træningshold

Spillere må ikke opholde sig ved klubbens øvrige faciliteter før, under og efter spil

Arrangementer som standerhejsning, “hyg-ind” eller lignende bør fortsat aflyses

Booking af baner skal, såfremt det er muligt, bookes online. Undgå kontakt med bookingsystem i klubben. Kilde: Dansk Tennis Forbund Se mere

Det er nødvendigt at tilpasse sin idrætsgren, så der maksimalt er ti personer samlet og med minimum to meter mellem hinanden.

Standerhejsning i tennisklubber aflyst

Derfor er officiel åbning af udendørsanlæg i landets tennisklubber blevet aflyst. De odenseanske tennisklubber åbner - afhængig af vejret - som regel banerne i slutningen af april eller starten af maj.

Genåbningen af visse faciliteter betyder, at en lang række foreninger kan genoptage deres udendørs idræt, men det betyder ikke en fuldstændig tilbagevenden til situation før coronasmitten.

- Det er positivt, at udviklingen tillader en mindre åbning af vores udendørs idrætsfaciliteter. Jeg ved, at det har stor betydning for mange, at de kan komme i gang igen - under visse forholdsregler. Desværre er der fortsat mange, som må undvære sporten og det sociale samvær, men det er ikke muligt at gå længere på nuværende tidspunkt, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) i en pressemeddelelse.

Næsby Tennisklub afgør onsdag, hvornår banerne åbner for klubbens spillere.