Øl bliver til sprit: 12.000 liter fynsk øl samles ind fra værtshuse

I kælderen under værtshuset Viggos i Odense står der seks store øltanke fyldt med fynsk øl fra Albani Bryggerierne. Tre øltanke med hver 1.000 liter Odense Pilsner i og tre øltanke med hver 1.000 liter Odense Classic i.

I alt 6.000 liter fynsk øl, der hverken kan blive solgt eller drukket inden sidste salgsdato, da barer i Danmark er lukket ned som følge af coronasmitten. Onsdag blev øllet i stedet hentet af en lastvogn for at kunne gøre nytte i kampen mod corona.

For i stedet for at hælde de mange liter øl i kloakken, har Bargroup, der ejer Viggos og flere andre barer i Odense, fået en god ide. Øllet kan nemlig genanvendes til at lave sprit, der igen kan bruges til at lave håndsprit, som er en mangelvare i øjeblikket.

Kan blive til 10.000 liter sprit

- Det har vi valgt at gøre, fordi det er rigtigt at gøre. Så kort kan det siges. Statsministeren har gentagende gange sagt, vi skal vise samfundssind, og vi ser det her som en mulighed for beværtningerne og barerne til at gøre netop det, forklarer Bjørn Hentze, der er direktør og partner i Bargroup.

Derfor har Bargroups beværtninger Viggos, Blomsten og Bien og Storms Pakhus, sammen med Bodegaen, besluttet at donere i alt 12.000 liter fadøl til Nyborg Destilleri, så det kan blive lavet om til sprit. Spritten doneres derefter til Borup Kemi på Sjælland, der producerer håndsprit.

Ifølge Bjørn Hentze kan de 12.000 liter øl, der har en indkøbspris på cirka 150.000 kroner, destilleres om til cirka 10.000 liter sprit, som kan bruges til at producere håndsprit.

Omsætningen er forsvundet

For at mindske spredningen af coronavirus har cafeer, restauranter og barer været lukket ned siden onsdag den 18. marts. Forbuddet gælder indtil videre frem til den 13. april, og det kan mærkes på omsætningen i Bargroup, som ifølge direktøren har været på 0 kroner lige siden.

- Det er katastrofalt. Marts og april er klart nogle af vores gode omsætningsmåneder. Påsken spiller en stor rolle og er en af vores største omsætningsuger på hele året - hvis ikke den største. Så selvom vi skal udvise samfundssind, er det ikke uden frygt, og det får nogle alvorlige økonomiske konsekvenser for os. Det har det allerede fået, siger Bjørn Hentze.

Bargroup lukkede sine beværtninger allerede den 11. marts, og dagen efter blev mere end 150 timelønnede medarbejdere sendt hjem.

Medarbejdere sendt hjem

- Alle vores medarbejdere er sendt hjem, og vi arbejder i døgndrift på at finde ud af de nye hjælpepakker, så vi kan hjælpe dem bedst muligt. Alle fuldtidsansatte er indtil videre hjemsendt med fuld løn, og løsarbejderne forsøger vi at finde en løsning på, forklarer direktøren.

Derudover samarbejder Bargroup med Coop om at kunne tilbyde de hjemsendte medarbejdere midlertidige stillinger i Coops butikker.

Bargroup står bag Den Brølende And, Viggos, Blomsten og Bien, Klosterkroen, Kong Tiki og Ryan’s Irish Pub, som alle er lukket frem til minimum den 13. april.