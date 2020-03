Opgaver for 19 millioner rykket frem: Jespers folk rykker ind i tom børnehave

Odense Kommune tog i sidste uge en beslutning og fandt penge til at fremrykke kommunale renoveringsopgaver.

Det betød, at Odense Bygningsservice A/S for tre dage siden kunne rykke ind i børnehaven Slåenhaven, hvor håndværkerne nu er i fuld sving med at renovere lofterne.

- Det betyder utrolig meget. Vi kan holde vores folk beskæftiget, og vi kan forhåbentlig undgå at sende nogen hjem, siger byggeleder Jesper B. Jensen.

Han fortæller, at håndværkervirksomheden på Blækhatten, som så mange andre, er klemt af coronavirussen covid-19's faste greb om det danske samfund.

- Vi kan mærke, at vi ikke har den samme arbejdsmængde, som vi plejer. Så vi er utroligt glade for, at vi kan lave noget som det her.

Anlægsloft betyder intet for Odense

Odense Kommune kom således torsdagens suspendering af det såkaldte anlægsloft i forkøbet.

Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner om en række tiltag, der skal understøtte dansk økonomi under coronakrisen.

HVAD ER ANLÆGSLOFTET Anlægsloftet fastsætter, hvor mange penge kommunerne må bruge på bygge- og renoveringsopgaver. Anlægsloftet er bestemt i en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, KL. Se mere

Hovedelementet i aftalen er, at landets 98 kommuner og fem regioner i resten af 2020 kan fremrykke investeringer. I alt er der frigjort 19,1 milliarder kroner.

Men som andre fynske kommuner, blandt andet Faaborg-Midtfyn og Assens, kommer fjernelsen af anlægsloftet ikke til at betyde det store for Odense Kommune.

- Fjernelse af anlægsloftet kommer især de kommuner til gavn, der har rigtig mange penge i kassen, og som de ikke har haft mulighed for at bruge. Den kategori af kommuner er Odense desværre ikke i, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2/Fyn.

Som blandt andre Hans Stavnsager, socialdemokratisk borgmester i Faaborg-Midtfyn, siger Peter Rahbæk Juel, at det ville være rigtig godt, hvis der kunne følge noget finansiering med.

- Eller at der eventuelt kunne komme en afklaring på en udligningsreform, så vi ved, hvad vi har at gøre med i den økonomiske fremtid, siger Odense-borgmesteren.

Odense Bygningsservice og dens ansatte skal således sætte deres lid til at få mere end en bid af de millioner, som Odense Kommune allerede har fremrykket.

En million kvadratmeter der kræver vedligeholdelse

Hos Odense Kommune fortæller kontorchef Per Rygaard i Byggeri og Ejendom, at der er fremrykket planlagte opgaver for 19 millioner kroner, og at de allerede er i gang med en dialog med kommunens leverandører.

- I første om gang tager vi de opgaver, der er nemme at gå i gang med, siger han.

Odense Kommune har i omegnen af en million kvadratmeter, der altid er i drift, og som kræver vedligeholdelse og reparationer.

Normalt er vedligeholdesesbudgettet på 60 millioner kroner. Dertil kommer løbende anlægsudgifter på 30 millioner kroner.

Selvom virksomheder som Odense Bygningsservice A/S således kan håbe på flere kommunale opgaver, er intet givet.

Tilbudsloven gælder nemlig stadig. Det betyder, at der på de enkelte opgaver skal hentes tilbud ind - også uden for Odense.