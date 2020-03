Opråb til forældre: - Få jeres børn til at forstå alvoren

1. Gør situationen nærværende men ikke skræmmende.

Børnene og de unge skal forstå, at det er alvor, og at det kan ramme nogle hårdere, end det nødvendigvis rammer dem.

Derfor skal man forklare dem, at virussen ikke nødvendigvis gør dem syge, men at de kan bære den uden at vide det og smitte andre ubevidst. Hvis dem de smitter heller ikke er i risikogruppen, skal børnene forstå, at de smittede kan tage det med hjem til nogen, der kan blive alvorligt syge.



2. Vær det gode eksempel

Børnene har aldrig prøvet at være i en sådan situation før, og derfor vil de spejle sig i, hvordan deres forældre opfører sig. Derfor er det vigtigt, at du tydeliggør, at du tager det seriøst, og at du ikke selv engagerer dig i offentlige aktiviteter eller aktiviteter, der kræver, at man er fysisk tæt på andre mennesker.

3. Vend argumentationen om

Normalt vil vi gerne begrænse børnenes skærmtid og få dem ud at lege i det fri. Du kan roligt sende børnene ud jeres egen have, men hvis de begynder at samle sig med venner og veninder på sportspladser og lignende, risikerer de at blive en del af en smittekæde. Derfor kan du forklare dem, at mere skærmtid er helt okay, så længe man ikke må bruge tid med sine kammerater.

Kilde: SSP Odense