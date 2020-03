OUH lukker for besøgende

Hvis du har planer om at besøge et familiemedlem eller en ven, der ligger på sygehuset, er det ikke længere muligt.

På Odense Universitetshospital (OUH) bliver der fra torsdag lukket for langt de fleste besøgende for at forhindre yderligere smitte med coronavirus.

- Det er nødvendigt for os at lukke smittekæden, som Sundhedsstyrelsen har meldt massivt ud omkring. En måde at gøre det på er at sikre os, at der ikke er unødigt trafik i sygehuset, og derfor skal der kun være dem, som skal være i sygehuset, siger lægelig direktør på OUH Michael Dall til TV 2/Fyn.

Stoppes ved indgangen

Vælger du alligevel at besøge sygehuset, vil du blive stoppet ved en af indgangene.

- Der vil være personale ved vores indgange, som vil give god rådgivning i forhold til, hvad man så skal gøre, forklarer Michael Dall.

Der er dog nogle få undtagelser, hvor det alligevel vil være muligt at komme på besøg.

Børn, kritisk syge og døende

I særlige tilfælde kan du få lov til at besøge en patient, hvis vedkommende er kritisk syg eller døende.

Hvis du skal besøge et barn eller være ledsager til en fødsel, vil det også være muligt at komme ind på sygehuset.

Nye retningslinjer på OUH.

Hvis du bliver afvist i døren eller lader være med at tage på hospitalsbesøg, skal du ikke i stedet for sende blomster.

OUH: Send ikke blomster til patienter

OUH lukker også for blomsterbude, så man undgår unødig trafik på sygehuset - for at beskytte patienter og personale.

- Vi vil gerne bede om ikke at sende blomster. Send dem hjem til eller på et andet tidspunkt. Som det er nu, kan vi ikke have alle blomsterbudene i sygehuset, så vi kan beskytte dem, der er kritisk syge, siger Michael Dall.

- Vi bliver nødt til at have så få mennesker i sygehuset som overhovedet muligt, understreger han.

Det er endnu uvist, hvilket personale der vil stå ved indgangen og afvise besøgende.

Svær situation for pårørende

Michael Dall erkender, at det er ekstraordinær situation, der berører ham selv og sygehuset dybt.

- Der er ikke nogen tvivl om, at mit hjerte bløder. Vi har som sådan ikke besøgstider, netop fordi det er rigtig vigtigt for patienter at kunne have deres pårørende hos dem i en svær situation, siger Michael Dall.

Reglerne træder i kraft torsdag.