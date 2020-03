OUH må tage nye forholdsregler efter påbud

Den seneste melding fra myndighederne om, at maksimalt ti personer må samles, får også konsekvenser på sygehusene.

I Region Syddanmark er man i øjeblikket i gang med at arbejde på en nødplan, der også skal sikre, at sygehusene kan følge med, når det forventede rykind af corona-smittede patienter kommer.

Det betyder, at man i første omgang ikke skal komme på sygehuset, medmindre der er en god grund til det, fortæller regionsdirektøren i Region Syddanmark, Kurt Espersen.

- Vi har flere områder, hvor vi bliver nødt til at tænke på, at vi skal ændre rutiner. Det er blandt andet til lægekonferencer og administrative møder. Der skal vi indrette os på en ny måde, siger han til TV 2/Fyn.

Ring ikke ind

De nye tiltag betyder dog ikke, at folk, der har en tid på OUH, skal lade være med at komme, understreger regionsdirektøren.

- Vores hospitalsvæsen er stadig i gang, og vi tager os af alle de patienter, der har behov for at komme ind. Men vi lægger også op til, at vi vil aflyse ting for at undgå smittespredning og friholde vores medarbejdere til at tage sig af de mange syge med corona, der vil komme, siger han.

Er man blandt dem, der vil få aflyst eller udsat sin tid, vil man blive kontaktet, fortæller Kurt Espersen.

- Vi vil helst ikke have, at de ringer ind, for det vil bare bruge vores tid på en ikke-konstruktiv måde. Man skal tjekke sin mail, tage sin telefon og kigge i sin postkasse for at se, om der kommer besked fra sygehuset. Hvis der ikke gør det, skal man møde op.

Testfaciliteter kører på højtryk

Indtil videre er ti personer testet positive i regionen, og én ligger på intensiv på OUH.

Men udsigten til en forventet mangedobling af det tal har allerede givet sygehusene travlt. Der skal både sikres tilstrækkeligt personale og viden til de næste coronapatienter.

- Vi har lagt en plan med alle sygehusene i regionen. Vi begynder på Odense Hospital, fylder det op med godt og vel 25 patienter, og så begynder vi at fylde op på de andre sygehuse med coronasmittede patienter, der kræver indlæggelse. Og når de er fyldt op, så begynder vi at fylde yderligere op på OUH, siger Kurt Espersen.

Ifølge ham er der opbygget testfaciliteter i både Odense og Vejle, som kører på højtryk. Derudover bliver der kigget på diagnosticeringsmuligheder i Esbjerg og Aabenraa.

- Vi har i hvert fald forberedt os rigtig godt. Vi håber på, at vi er godt rustet, men man kan aldrig spå om fremtiden.