Personalet har travlt: Katolsk skole åbner for 0.-5. klasse på onsdag

Forsamlingsrummet på Sct. Albani Skoles store hvide vægge plejer at danne ramme om både terminsprøver, eksaminer og morgensang, men det slutter på onsdag. Der bliver det nemlig til klasselokale.

- Her har vi tænkt, at vi skal placere vores 5. klasse. Der vil kun være en, ved hvert bord, og så må vi have nogle ekstra borde ind, siger skoleleder Lars Bendix og peger ind i lokalet.

Der har været mange pudsige episoder i de 11 år, jeg har været skoleleder, men det her slår alt. Lars Bendix, skoleleder på Sct. Albani Skole i Odense

Den katolske privatskole Sct. Albani Skole i Odense åbner lige som så mange andre skoler på onsdag.

Modsat folkeskolerne, der i første omgang kun åbner for 0.- og 1. klasse, åbner privatskolen i Odense for alle klassetrin mellem 0.- og 5. klasse.

Læs også Forældreorganisationer: - Vi skal have tiltro til myndighederne

Men selvom de åbner for flere klassetrin, går de ikke på kompromis med hverken plads eller rengøring.

- Vi udvider mængden af rengøring. Vi har et eksternt rengøringsselskab, og de bliver sat op i tid, så de, i stedet for at gøre rent når vi har været her, skal gøre rent, mens vi er her, forklarer skolelederen.

Halve klasser

Udover femteklasserne vil også forskoleeleverne rykke klasse. De skal fremover sidde i skolens foyer.

Desuden vil alle andre klasser blive delt, så der kun sidder halve klasser i de almindelige klasselokaler. Klasserne skal dog kun bruges minimalt, forklarer skolelederen.

- Lokalerne vil bare være et fællesrum, for klasserne skal være ude mest muligt, eller faktisk stort set hele tiden, siger han.

Planen er, at så meget af undervisningen som muligt skal rykkes udenfor. Ligesom alle frikvarterene.

- Eleverne vil komme til at holde frikvarter forskudt. Vi har en grund på 10.000 kvadratmeter, så jeg tror, at vi nok skal løse det, forklarer skolelederen.

Læs også Niårige Ella klar til skole: - Jeg savner alle mine skolelærere

Udover mere plads i klasselokalerne vil hver klasse få tildelt et toilet. Desuden vil der blive åbnet for skolens madkundskabslokale, så børnene kan vaske hænder der også.

De nye tiltag skaber masser af arbejde, der skal klares i påsken.

- Vi har alt på plads, så nu er det bare et spørgsmål om mandetimer. Nu er det et spørgsmål om, at vi kommer i gang med at få alt det praktiske på plads, siger skolelederen.

Forældrene har et ansvar

Selvom skolen gør meget for at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan de ikke gøre det alene. Forældrene bliver nødt til at tage fat i deres børn og forklare dem, hvad der sker.

- Vi har sendt retningslinjer ud til alle forældrene, så vi har en forventning om, at man hjemmefra tager det ansvar på sig at forklare dem, hvad de skal og ikke skal, forklarer skolelederen og fortsætter:

- Lærerne vil også være der til at guide børnene, så jeg tror, at vi i fællesskab nok skal løse det.

Læs også Organisation om genåbning: Sygedage bliver udfordring for forældre

Indtil videre har samarbejdet med forældrene da også været gnidningsfrit, forklarer skolelederen.

- Vi har ikke haft en eneste forælder, der har henvendt sig omkring egenbetalingen, og om de kan få den tilbage for det stykke tid, børnene ikke har været her. Vi har jo også leveret fjernundervisning, så de har fået noget for pengene, siger han og fortsætter:

- Der har været mange pudsige episoder i de 11 år, jeg har været skoleleder, men det her slår alt. Det havde vi ikke forudset.

Økonomisk byrde

Indtil videre er skolens personale altså travlt optaget af at gøre klar til den anderledes hverdag, eleverne skal vende tilbage til onsdag.

- Jeg har et fantastisk personale, der altid tager det ekstra skridt. Her har de ikke bare taget ét ekstra skridt, der har de taget mange, siger Lars Bendix.

Læs også Sådan åbner skoler og dagtilbud i Odense: Børn op til 1. klasse får lov til at starte

Men alle de ekstra skridt skolen tager, kan også komme til at betyde, at de får en stor ekstraregning. En regning, de indtil videre ser ud til selv at skulle betale.

- Vi har det krav, at vi ikke må køre med underskud. Ikke fordi jeg har en forventning om, at vi kommer til at køre med underskud, men det bliver svært. Derfor så jeg gerne, at man ligestiller privatskolernes omkostninger med folkeskolernes, siger han.

Hvis ikke de bliver sidestillede, kan det få alvorlige konsekvenser for den katolske privatskole i Odense.

- Hvis ikke vi også får noget økonomisk hjælp i forhold til de omkostninger, der kommer i forbindelse med det her, bliver det en økonomisk byrde for os, siger han.

Skolen vil nemlig ikke gå på kompromis med rengøringen.

- Hos os, vil vi overholde alle de regler, der er blevet udstukket, og gøre alt, hvad vi kan, for at begrænse smittespredningen mest muligt, afslutter han.