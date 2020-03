Professor og hygiejnespecialist guider fynboerne igennem corona-junglen

I disse dage sidder professor og pensioneret overlæge Hans Jørn Kolmos klar til at besvare spørgsmål fra fynboerne om coronavirus og guide dem igennem en tid, hvor ingen kender svarene på forhånd, og hvor anbefalingerne ændres dag for dag.

Ikke mindst det sidste kan være svært at finde rundt i. For hvem skal vi tro på? Sundhedsmyndighederne eller en sygeplejerske, som fra sin private profil på Facebook på overbevisende vis siger noget helt andet?

For eksempel kan der komme forskellige anbefalinger fra forskellige sider om, hvordan vi mindsker risikoen for smitte. Må vores børn for eksempel spille fodbold med andre børn, eller bør de være helt isolerede fra alle andre?

Hvem skal vi tro på?

Det er ikke nemt at finde rundt i de mange råd. Derfor giver TV 2/Fyn nu fynboerne direkte adgang til den store viden og erfaring, som professor og pensioneret overlæge Hans Jørn Kolmos har samlet gennem 45 år som læge - en lang række af dem som hygiejneansvarlig på OUH.

Hans Jørn Kolmos er allerede i fuld gang med at besvare spørgsmål fra fynboerne. Her får han oven i en byge af spørgsmål fra TV 2/Fyn:

- Hvordan skal vi som almindelige borgere håndtere, at der er forskellige råd og retningslinjer? Nogle læger udtaler for eksempel, at det er i orden, at børn leger sammen ude, mens sygeplejersker slår private opslag op på Facebook, hvor de kraftigt råder folk til at isolere sig.

- Man skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, fordi nogen skal bestemme. Ellers ender alt i forvirring. Vores opgave som rådgivere er at rådgive på en simpel og entydig måde inden for rammerne af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og påbud. Når det er sagt, vil der tit være nuancer alene af den grund, at ingen af os har stået i denne situation før. Vi skal melde ærligt ud, også når vi selv er i tvivl. Det tror jeg i virkeligheden godt folk forstår, forklarer Hans Jørn Kolmos.

- Bliver svarene fra læger og myndigheder forældede? Udviklingen går stærkt, og situationen ændrer sig dag for dag. Bør vi kun orientere os i de nyeste svar og anbefalinger?

De hygiejniske grundelementer (håndhygiejne, afstand med mere) forbliver de samme, men sammenhængen, de indgår i, ændrer sig hele tiden, og det er naturligvis en udfordring, siger Hans Jørn Kolmos.

Professor og pens. overlæge Hans Jørn Kolmos. Foto: Robert Wengler

Har aldrig prøvet noget som det her

Hvem er så manden, som lige nu tilbringer det meste af sine vågne timer med at vejlede og rådgive om coronavirus? Hans Jørn Kolmos har blandt andet som overlæge gennem mange år på Mikrobiologisk afdeling været leder af OUH´s hygiejneorganistation. Fra sidste år er han pensioneret overlæge, men stadig tilknyttet SDU som professor.

- Hvorfor har du arbejdet med mikrobiologi i hele dit liv som læge?

- Jeg er klinisk mikrobiolog, det vil sige arbejder med diagnostik, forebyggelse og behandling af infektionssygdomme. Jeg er primært laboratorielæge, men arbejder også med behandling af patienter. Jeg har altid syntes, at infektionssygdomme var fascinerende, dels fordi man kan behandle med antibiotika, dels fordi man kan dæmme op for dem med hygiejniske forholdsregler. Det sidste står sin prøve nu.

- Hvad er det mest frustrerende ved at have arbejdet som hygiejneansvarlig på OUH gennem mange år?

- At folk i "fredstid" glemmer alt om smitteproblemer og hygiejne, og at det kan være svært at råbe direktioner og myndigheder op. Virkningen af en hygiejneindsats er, at der IKKE sker noget. Det er ikke noget særlig "sexet" budskab. Det kunne være, at der ikke var sket noget - også uden hygiejniske forholdsregler.

- Er den nuværende situation et scenarie, som du nogensinde har forestillet dig at stå i?

- Jeg har altid været mig bevidst, at isen, vi går på, er skrøbelig. Og jeg har været med til at tøjle mange andre løsslupne mikroorganismer i mit liv: MRSA og andre resistente bakterier på hospitaler, influenza, hiv, sars og ebola. Men aldrig noget i den størrelsesorden, som vi står over for nu.

- Hvordan ser dine dage ud for tiden?

- De er ret travle med masser af interviews og rådgivning gennem medierne.

- Hvordan holder du dig selv skærmet fra potentiel smitte?

- Ved at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, især håndhygiejne. Et langt liv med smittefarligt materiale i klinisk mikrobiologiske laboratorier har lært mig, at man ikke skal være bange for mikroorganismer, men man skal i egen interesse behandle dem med respekt og have en disciplineret tilgang til tingene.

Bliv ved med at spørge

