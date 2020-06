Regeringen åbner for tilskuere til superligakampe

Superligaen er i gang igen efter coronapausen, men uden tilskuere på tribunerne. Men måske kan der være udsigt til at få liv på tribunerne inden for en kort periode.

Det lægger regeringen op til i et udspil til partilderne for yderligere genåbning af Danmark, der skal træde i kraft 8. juni.

Ifølge udspillet, som Ritzau er i besiddelse af, lægger regeringen op til en harmonisering af undtagelserne i forbindelse med arrangementer med siddende publikum.

- Harmoniseringen betyder, at det også vil være muligt at holde fx en konference med siddende deltagere eller lignende, samt at idrætten, fx superligaklubberne, kan samle op til 500 personer til kampene, hvor tilskuerne sidder ned, lyder det i udspillet.

