Region Syddanmark: - Vi har et solidt og fleksibelt setup

- Vi vil ikke længere teste syddanskere, der har symptomer på en virusinfektion, der måske kan være corona, med mindre de har nedsat immunforsvar eller er svækkede på anden vis.

Sådan lød meldingen fra koncerndirektør for Region Syddanmark Kurt Espersen på pressemødet torsdag eftermiddag.

Ifølge ham, regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og præhospital chef Gitte Jørgensen, bør syddanskerne ikke bekymre sig.

-Der er kapacitet i det syddanske sundhedsvæsen til at tage de syge ind med de rette tiltag undervejs, fortalte regionsrådsformanden, og opfordrede til at folk kun tog til lægen, hvis de oplevede alvorlige symptomer.

- Er I syge derhjemme, så bliv hjemme. Beskyt jeres omgivelser, og sørg for ikke at smitte hinanden, sagde hun på pressemødet.

De første mange skal til Odense

Koncerndirektøren kunne fortælle, at der i den nærmeste fremtid vil blive oprettet fire akutenheder i Region Syddanmark.

Enhederne vil blive oprettet i Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa, og vil blive brugt til at vurdere hvor syg en patient er af corona.

Er den smittede alvorligt syg af virussen, vil vedkommende i første omgang blive indlagt i Odense. Det fortalte koncerndirektør, Kurt Espersen.

- Vi vil først fokusere på at få de smittede ind til OUH, når kapaciteterne er opbrugt, så begynder vi at fylde op på de øvrige sygehuse.

Ikke-akutte operationer udskydes

Koncerndirektør, Kurt Espersen fortalte, at alle der havde planlagt ikke-akutte operationer i den nærmeste fremtid, godt kan se frem til længere ventetid.

-Vi har ikke sat gang i en systematisk aflysning af operationer og kontroller. Det vil komme til at ske, så vi kan frigive kapacitet til at uddanne personale og til at have plads til flere patienter på alle sygehusene, fortalte Stephanie Lose.

Det er dog ikke helt håbløst, hvis man skal have nyt knæ eller ny hofte.

-Det er vigtigt for mig at sige, at ingen får aflyst deres operationer, de bliver udskudt og afviklet på et senere tidspunkt, sagde Kurt Espersen.

Hvis man har en aftale på sygehuset, skal man fortsat møde op, medmindre man bliver kontaktet af sygehuset.

En hjælpende hånd

Selvom Regionen føler sig forberedt, er de klar over, at der kan blive brug for ekstra hænder.

-Vi kan ikke sige endnu, hvornår behovet for hjælp udefra vil være der. Vi må også vente til sundhedsstyrelsen har fået nogle indikationer af, om de nye tiltag afbøder situationen, fortalte Stephanie Lose.

Det er dog ikke kun hænder, der kan komme til at mangle. Ifølge Regionsrådsformanden bliver økonomi dog ikke et problem.

-Jeg har tolket regeringens udmeldinger sådan, at det ikke er sådan, at en merudgift til at håndtere en situation som denne, skal finansieres inde for sundhedsvæsenets normale rammer, fortalte regionsrådsformanden.

Ifølge koncerndirektøren, kan syddanskerne tage det ganske roligt.

- Vi skal nok finde plads og behandlingsmuligheder til alle, uanset hvilken sygdom de skulle dukke op med, fortalte Kurt Espersen på pressemødet.