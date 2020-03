Rullende klinik skal teste for coronavirus i Syddanmark

Odense Universitetshospital vil etablere en mobil klinik, der kan tage ud og teste personer, som kan være smittet med coronavirus.

Det oplyser ledende overlæge Svend Stenvang Pedersen.

- Vi vil gerne undgå, at personer, som muligvis er smittet, skal begive sig hen til sygehuset med risiko for at smitte andre på sygehuset eller undervejs.

- Derfor er planen at lave en rullende coronaklinik, hvor sundhedspersonale kører ud og tester borgerne hjemme, siger Svend Stenvang Pedersen.

Sundhedsstyrelsen har bedt landets fem regioner komme med bud på, hvordan de kan skrue op for kapaciteten til at teste for coronavirus.

I Østjylland er Aarhus Universitetshospital ved at etablere en drive-in facilitet i et telt ved sygehuset.

Her kan personer, der er blevet henvist af deres egen læge, køre forbi og få foretaget et skrab fra halsen.

Inden for et døgn kan testen påvise, om man er smittet eller ej.

Men på Odense Universitetshospital har man valgt en anden fremgangsmåde.

- Vi vil gerne holde eventuelt smittede fra de sårbare patienter, vi i forvejen har på sygehuset, og derfor tænker vi, at det er bedre at tage ud og teste folk derhjemme, siger Svend Stenvang Pedersen.

Når den rullende klinik ankommer, vil personalet skulle iføre sig beskyttelsesmidler, inden de møder den muligt smittede person.

- Men vi lægger op til, at personalet tager beskyttelsesudstyret på lige inden for indgangsdøren, så de ikke står og gør det ude på gaden og opskræmmer alle naboer, siger overlægen.

Klinikken vil rykke ud, når lægerne på infektionsmedicinsk afdeling i samråd med borgerens egen læge eller vagtlæge skønner, at en person kan være smittet med coronavirus.

Det forudsætter, at personen har symptomer som hoste, ondt i halsen og åndedrætsbesvær - og har opholdt sig i et af de udpegede risikoområder eller været i tæt kontakt med en smittet person.

Sygehuset er endnu ikke klar med alle detaljerne for den nye mobile klinik.

Det er endnu uklart, hvem der skal bemande den, og hvornår den ruller ud på vejene.

Klinikken skal dække hele regionen.