Rustet til coronavirus: Fynske sygehuse med til mangedobling af intensivpladser

Sygehusene i Region Syddanmark har i løbet af de seneste uger som følge af coronaviruspandemien arbejdet på at sikre flere intensivpladser, mere personale og et usædvanligt stort forbrug af værnemidler.

Ifølge Region Syddanmark er der mulighed for at oprette i alt 164 intensivpladser, der står klar til at modtage patienter med sygdommen covid-19. Der er tale om en mangedobling.

Både Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus har stor andel i antallet af intensivpladser. Tilsammen har de to fynske sygehuse 67 intensivpladser.

- Jeg har kun ros til overs for det enorme arbejde, som medarbejderne på sygehusene og i administrationen har lagt for dagen, og jeg synes - særligt med smittekurven taget i betragtning - at det ser fornuftigt ud. Både på intensivpladser og efteruddannelsen af medarbejderne er vi godt med, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

Bestilt ekstra respiratorer

Resten af intensivpladserne i Region Syddanmark er fordelt på Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus.

I øjeblikket er der 472 indlagte på landets sygehuse, hvoraf 127 er på en intensivafdeling. Den maksimale belastning af sundhedsvæsenet ventes at vare fra starten til midten af maj.

Det er ikke kun covid-19-patienter, der har mulighed for at komme på intensivafdelingerne. Yderligere 74 pladser er reserveret til patienter med andre alvorlige sygdomme.

En del patienter på intensivafdelingerne har brug for en respirator. Regionen har bestilt 35 ekstra respiratorer, som man håber på at modtage i påskeugen. Yderligere 20 respiratorer forventes i maj.

Region Syddanmark har med anskaffelsen af ekstra respiratorer en kapacitet på cirka 300 anæstesiapparater og respiratorer, som begge kan bruges til at hjælpe patienterne med at trække vejret.

På Fyn viser de seneste tal, at der er 31 indlagte, hvoraf de 10 ligger på intensiv. Alle 10 ligger i respirator.

100.000 ansigtsvisirer på vej

Foruden patienterne arbejder Region Syddanmark også for at sikre bedre arbejdsforhold for læger og sygeplejersker.

Forbruget af værnemidler, heriblandt visirer, mundbind og kitler, er med coronavirussens ankomst steget markant, og samtidig har efterspørgslen på markederne været voldsom.

- Vi får rigtig mange henvendelser og tilbagemeldinger fra danske firmaer, der gerne vil hjælpe, så vi eksempelvis i løbet af denne uge og efter påske får 100.000 ansigtsvisirer fra en virksomhed i Aabenraa, men vi oplever også opbakning for helt almindelige danskere, der med deres 3D-printere kan levere 10.000 ansigtsvisirer. Det er fantastisk og enormt motiverende, at vi på den måde samarbejder og står sammen, og jeg kan forsikre om, at vi gør alt, hvad vi kan for at få værnemidler nok, siger Stephanie Lose.

Regionerne samarbejder om at få købt varer hjem og hjælper på tværs, hvis der opstår mangelsituationer.

203 personer er nu døde smittet med coronavirus i Danmark. Mandag var tallet 187.