Sådan bør fynboerne forholde sig til coronavirus

For to uger siden ramte coronavirus Danmark, og hylderne til håndsprit og sæbe blev hurtigt tømt i flere fynske forretninger.

Siden er antallet af smittede steget drastisk, og onsdag kunne TV 2/Fyn fortælle, at der tirsdag var 20 der blev testet positive for coronavirus på OUH.

Hvor mange, der så er smittet i alt på Fyn, er dog endnu uvist, men hvad vi ved er, at antallet i hele landet snart runder fem hundrede.

Ifølge WHO vil 80% af de smittede kun opleve milde symptomer, 15% vil få behov for indlæggelse og kun 5% af de smittede forventes at blive så syge, at de skal indlægges på landets intensivafdelinger.

Men selvom sygdommen ikke er så farlig, som man først frygtede, skal man alligevel tænke sig om.

Opfordringen fra myndighederne lyder på at man skal tage hensyn, også selvom man ikke nødvendigvis selv er i risikogruppen eller i fare for at blive alvorligt syg. Det kan nemlig være med til at forsinke smittespredningen betydeligt, så sundhedsvæsenet kan følge med.

Men hvordan bør du egentligt forholde os til sygdommen på Fyn?

Rask Selvom du føler dig rask, bør du tage dine forholdsregler, både for din egen og for dine medmenneskers skyld. Derfor bør du vaske eller spritte hænder ofte, hoste og nyse ned i en engangsserviet eller i din albuebøjning. Forsøg desuden at undgå for tæt kontakt til andre mennesker. Prøv for eksempel at undgå kram, håndtryk og kindkys og undgå den kollektive transport i myldretiden. Kilde: Sundhedsstyrelsen Se mere

Smittet? Begynder du at få feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær, kan det være et tegn på, at du er blevet smittet. Du skal dog ikke ile ned til lægen som det første. Ring til din læge. Uden for almindelig åbningstid kan du ringe til Region Syddanmarks lægevagttelefon på 70 11 07 07. Herefter vil læger vurdere, hvorvidt du skal testes for sygdommen. Du bliver kun testet, hvis lægerne vurderer, at der er en reel risiko for, at du kan være smittet. For eksempel hvis du har befundet dig i risikoområder i udlandet eller været i selskab med nogen, der er smittet eller kan være smittet. Det er meget forskelligt, hvor tydeligt man mærker symptomerne på coronavirus. Du skal dog være særligt opmærksom, hvis du er: Ældre, særligt over 80 år

Kronisk syg

Gravid

Barn med kronisk sygdom Kilde: Sundhedsstyrelsen Se mere

Karantæne Du kan komme i karantæne af flere årsager. Som det er nu kommer du i karantæne, hvis du er smittet, hvis der er en risiko for, at du kan være smittet eller hvis du har rejst i et risikoområde. Du kan læse mere om hvilke områder, der resulterer i en karantæne her. Det er en læge, der skal vurdere, hvorvidt der er en risiko for, at du er blevet smittet. Du kommer i hjemmekarantæne, hvis en læge vurderer, at indlæggelse ikke er nødvendig. Ellers vil du blive indlagt på en isolationsstue på OUH. Hvis du kommer i hjemmekarantæne, vil du i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejde en plan for din karantæne. Hvis du bor sammen med andre, kan de også blive omfattet af karantænen, hvis ikke det er muligt at isolere dig andetsteds. Når man kommer i hjemmekarantæne, skal man flere gange dagligt måle sin temperatur og være opmærksom på hoste og vejrtrækningsbesvær. Hvis man oplever nogle af symptomerne, skal man isolere sig selv – for eksempel ved at lukke sig ind i et rum og kontakte lægen. Hvis du er i karantæne, kan du ringe til en karantæne-hotline for Region Syddanmark på 29 31 98 63. Kilde: Sundhedsstyrelsen og coronasmitte.dk Se mere

Hvis du er i tvivl, kan du ringe til myndighedernes fælleshotline på 70 20 02 33, hvor du kan stille spørgsmål om coronavirus.

