SDU-forskere i ambitiøst projekt: Vil udvikle hurtigtvirkende coronatest til hjemmebrug

- Ideelt set skal du tage et skrab fra bagerste del af mundhulen og stikke den ned i en beholder med væske. I løbet af fem-ti minutter skulle du få svar - det kan man med tilsvarende tests for andre virus.

Det lyder simpelt, når Jonas Heilskov Graversen forklarer om det forskningsprojekt, som han lige nu er i fuld gang med i samarbejde med den danske virksomhed Bioporto.

Han er lektor på Institut for Molekylær Medicin og leder af inflammationsforskning på Syddansk Universitet. Lige nu knokler han, sammen med sine kollegaer, for at udvikle en test, så man nemt kan teste, om man er smittet med covid-19.

Skal udvikle antistoffer

Målsætningen er at udvikle en hjemmetest, der fungerer på samme måde som en graviditetstest - en testpind hvor en streg kommer til syne, hvis du er smittet med covid-19.

Opgaven for forskerne på SDU er at udvikle de antistoffer, der skal bruges i testen.

For på instituttet har forskerne mange års erfaring i at udvikle antistoffer, som kan genkende virus, og så har de samarbejdet med Bioporto tidligere, forklarer Jonas Heilskov Graversen.

- Vi blev kontaktet af Bioporto, om vi ville være med i et projekt, hvor vi skulle udvikle antistoffer til deres testkit. Vores rolle er i den indledende fase på det molekylære niveau, mens deres rolle er at udvikle en egentlig test, siger han.

En meget vigtig mus

For at lykkes med at udvikle en metode, der på få minutter - og på et tidligt stadie - kan afgøre, om man er smittet med covid-19 får forskerne på SDU hjælp fra en meget vigtig mus.

- Vi udvikler antistoffet ved at sprøjte dele af virus ind i en mus. Altså, vi vaccinerer en mus, og det gør, at musen begynder at danne antistoffer mod virusset, forklarer Jonas Heilskov Graversen.

For når musen udvikler antistoffer mod covid-19, kan forskerne udvælge de celler, der producerer de bedste antistoffer mod virussen.

Testen minder til forveksling en graviditetstest, hvor små striber viser, om den testede er syg. Hvis striberne ikke kommer, er den testede rask. Antistofferne skal sidde på testen, så de reagerer og kan lave en farve, hvis de møder virus.

Skal være klar om seks måneder

På nuværende tidspunkt foregår en test for covid-19 ved, at patienten bliver podet i halsen. Prøven sendes herefter til et laboratorie. Ifølge Jonas Heilskov Graversen findes der også testmetoder, som er lidt hurtigere, men de opfanger ikke virussen i dens tidlige faser.

Derfor er målsætningen for SDU-forskerne og Bioporto, der har mange års erfaring med at udvikle testmetoder, at udvikle en test, der både er hurtig og opfanger virussen tidligt.

Men lige nu kan forskerne ikke love, at det vil lykkes for dem at udvikle en sådan test, medgiver Jonas Heilskov Graversen fra Syddansk Universitet.

- Det kan vi ikke. Det er meget tidligt. Men der er allerede lignende metoder til at identificere influenza og hiv, så der er begrundet belæg for at tro, at det virker, men det er en langstrakt proces, forklarer han.

Forskerne håber, at en test kan være klar inden for seks måneder, så den kan bruges, hvis der kommer en anden bølge af covid-19 i løbet af efteråret.