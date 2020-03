SDU lukker kantiner og biblioteker på grund af coronavirus

Slut med øl i fredagsbaren eller en hurtig frokost i kantinen.

Det er nogle af de ting, som mandag vil møde de studerende på Syddansk Universitet.

I en mail søndag har universitet meldt til sine studerende og ansatte, at man har truffet en række forholdsregler i kølvandet på myndighedernes anbefalinger til håndtering af coronavirus.

Læs også Overblik: Frygt for coronavirus aflyser en lang række store fynske arrangementer

- SDU’s særlige campusstruktur med sammenhængende bygninger med mange ansatte, studerende og daglige gæster giver øget risiko for smittespredning. SDU’s ledelse har derfor besluttet at lukke alle større samlingsområder på alle campusser, skriver universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind i mailen til de studerende og ansatte.

Undervisning og eksamner vil blive gennemført som normalt.

Disse steder lukker på SDU Campusvej: Biblioteket

Campustorvet

Fredagsbaren

Kantine 2 og gammel fredagsbar

Kantine 4

Kantineudsalg TEK

Ved siden af

Winter Garden

24/7 Læsesal Winsløvparken: Fredagsbaren

Kantinen Kilde: SDU Se mere

Ledelsens beslutning betyder, at kantiner, biblioteker, læsesale, fredagsbar og andre lignende samlingssteder, hvor mange ansatte og studerende færdes bliver lukket frem til 31. marts.

- Det er vigtigt at understrege, at de nye tiltag på SDU sker med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip, og vi har fokus på rettidig omhu og på at træffe de nødvendige beslutninger for at bidrage til at inddæmme smittespredning af coronavirus i samfundet, begrunder universitetsdirektøren.

Studerende og ansatte vil fortsat kunne få udleveret bøger, der har bestilt på biblioteket.

I alt 23.000 studerende er indskrevet i Odense. Dertil kommer godt 3.200 ansatte, skriver SDU på sin hjemmeside.

Aflyser events

Det er ikke kun områder på SDU's fakulteter, der bliver påvirket. Flere arrangementer bliver også aflyst.

- Alle events, konferencer og lignende med flere end 1.000 deltagere med planlagt afholdelse i denne periode (frem til 31. marts) aflyses, hedder det i mailen.

Derudover suspenderes alle tjenesterejser til internationale konferencer også for universitetets ansatte.

- Der kan dog gives dispensation fra dekan eller universitetsdirektør, men den pågældende medarbejder vil blive sat 14 dage i hjemmekarantæne efter tilbagekomst, står der i mailen.

SDU's fakulteter i Jylland og på Sjælland bliver også påvirkede af de nye forholdsregler.

På SDU's hjemmeside kan man få det fulde overblik over hvilke steder, der er lukkede.

Læs også Odense iværksætter corona-plan: Seks ansatte sendt hjem