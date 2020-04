Sejlklub aflyser to store stævner: - Vi kan lige så godt droppe det

Kerteminde Sejlklub aflyser en stribe sejladser, herunder to store stævner - Sail Extreme og Fyn Rundt Classic.

Det er regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger om ikke at samle for mange mennesker, der får klubben til at aflyse.

- Vi har set de restriktioner, der er i forbindelse med coronavirus. Til stævnet plejer vi at have lidt over 100 både med fire-fem mand i hver, så regler om at holde højst ti mand samlet, kan vi naturligvis slet ikke overholde, siger næstformand Hans Jørgen Ellekilde til TV 2/Fyn.

Sail Extreme skulle have været afviklet i pinsen, mens Fyn Rundt Classic skulle have været afholdt i juni.

Økonomisk tab på 40.000 kroner

Den fynske sejlklub forventer dog ikke, at restriktionerne som følge af coronavirusudbruddet er aftaget nok til den tid.

- Vi tror ikke på, at restriktionerne bliver hævet, siger Hans Jørgen Ellekilde.

- De sociale arrangementer, vi har i forbindelse med sejladsen, er også meget spændende. Vi kan lige så godt droppet det hele, forklarer han.

Klubben forventer et økonomisk tab som følge af aflysningen på op imod 40.000 kroner.