Seks skoler i Odense holder åbent med nødberedskab

192 odenseanske forældre har oplyst, at de har brug for nødpasning de kommende 14 dage, oplyser Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune til TV 2/Fyn.

Seks folkeskoler i Odense holder åbent med nødberedskab. Det drejer sig om Hunderupskolen, Holluf Pile Skole, Risingskolen, Søhusskolen, Sanderumskolen og Paarup Skole.

Fakta Der er 126 børnehuse i Odense Kommune Der er cirka 350 dagplejere i Odense Kommune Cirka 10.000 børn mellem nul og seks år passes i Odense Kommune. Der er to specialbørnehaver i Odense Kommune: Specialbørnehaven Platanhaven for børn med vidtgående handicap, og Enghaveskolens børnehave for børn med autisme, eller børn, der kan profitere af den særligt tilrettelagte pædagogik. Der passes cirka 70 børn i specialbørnehaverne. Kilde: Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune Se mere

Mandag vil der stå personale klart til at tage godt imod de børn, som har brug for pasning. Her vil der være en pædagogisk tilrettelæggelse, der sikrer, at børnene spredes ud på flere aktiviteter og lokaler og derfor ikke er for mange sammen ad gangen.

Fredag eftermiddag får forældrene besked fra deres skoleleder om, hvor deres barn skal i nødpasning mandag.

Sådan står det til med vuggestuer og børnehaver

Forældre til 204 børn i de odenseanske dagplejer, vuggestuer og børnehave har meldt ind, at de har behov for pasning i hele perioden.

Odense Kommune holder ét børnehus åbent i hvert af sine institutionsområder, i alt 18 børnehuse. Derudover har 17 dagplejere nødpasning.

Der er p.t. meldt mellem 2 og 14 børn til i hvert område, så der vil altså ikke være flere end 14 børn i et enkelt børnehus, oplyser Børn- og Ungeforvaltningen.

Man skal henvende sig til sin daglige leder, hvis der i perioden opstår behov for nødpasning. Forældre får direkte at vide, hvilket børnehus i deres institutionsområde de skal møde op i.

Pædagog er tilfreds

Pædagog Helle Lyder tager godt imod Odense Kommunes løsning.

- Det har været en følelsesladet dag, hvor vi har fået mange forskellige informationer i løbet af dagen og har været meget bekymrede, men med den løsning, der er blevet fundet, er vi meget mere trygge. Det ser ud til, at der er blevet fundet nogle løsninger, som tilgodeser børnene og sikrer, at der ikke samles for mange børn på et sted, siger Helle Lyder, der er pædagog, siger Helle Lyder, der er pædagog i Rulkedalen børnehus i Odense.

