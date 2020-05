Skoler genåbner med forskudte mødetider og varierende timetal

Når skolerne mandag genåbner for de ældste elever, bliver det en noget anden hverdag, end før coronaen ramte.

Læs også Status for de ældste klasser: Næsten alle kan komme i skole mandag

Skolerne genåbner med forskudte mødetider og varierende timetal på skoleskemaet.

Men det vigtigste er, at eleverne kan mærke lidt af den gamle hverdag igen, siger Thea Enevoldsen, formand for Danske Skoleelever.

- Eleverne glæder sig enormt meget til at vende tilbage. Mange har oplevet fjernundervisningen som et wakeup-call og har indset, hvor rart og afgørende det er for trivsel og faglighed, at man lærer sammen i en klasse, siger hun.

Elever mistrives med fjernundervisning

Mens eleverne i 0. til 5. klasse vendte tilbage til skolerne efter påske, har eleverne i 6. til 10. klasse måtte tage en måned mere med fjernundervisning.

Læs også Efterskoler gør klar til genåbning: - Mon de er klar over, hvad de kommer tilbage til?

Det har ifølge skoleelevernes formand kostet både på fagligheden og trivslen hos de fleste.

- Kvaliteten har været meget svingende. Vi har set nogle elever trives med det, fordi de har fået en varieret og motiverende undervisning.

- Men mange har haft virkelig svært ved det og følt sig isoleret, siger Thea Enevoldsen.

Store forskelle i antal undervisningstimer

Den største bekymring hos skoleelevernes formand er, at der bliver for store forskelle på, hvor mange timer eleverne får sammen på de genåbnede skoler.

Københavns Kommune har tidligere meldt ud, at man kan garantere de ældste elever mindst fem timer om ugen på skolerne.

Andre steder i landet kan eleverne se frem til 20-25 lektioner om ugen.

- Vi håber at se et nogenlunde stabilt antal timer på tværs af landet, så der ikke bliver for stor spredning i, hvad eleverne kan forvente, siger Thea Enevoldsen.

Fortrøstningsfulde skoleledere

Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, har kritiseret myndighederne for at overlade for meget ansvar for genåbningen til skolelederne.

Læs også Usikker studentertid i vente: 3.g'ere ved ikke, hvornår de bliver studenter

Men skolelederne har taget ansvaret på sig, lyder det fra Hjortdal.

- Jeg snakkede fredag med nogle skoleledere, og de er fortrøstningsfulde. Så min vurdering er, at de fleste vil komme i gang på en fornuftig måde. Stille og roligt, siger han.

Hverken skolelederne eller Kommunernes Landsforening havde søndag aften et overblik over, hvor mange skoler der mandag er klar til at åbne dørene til klasseværelserne.