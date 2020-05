SSI-notat skaber undren: - Hvorfor udgør de ældste elever en stor smitterisiko?

Flere steder fra efterlyser man nu en øget åbenhed omkring de risikoberegninger, som laves af eksperter i Statens Serum Institut.

Spørgsmål fra en fynbo Hvordan kan Statens Serum Institut vurdere, at der er høj smitterisiko ved at få 6. til 10. klasse tilbage i skole, når det var muligt med 0. til 5. klasse? Det giver ingen mening! Jens Snedgaard

Særligt stor interesse er der for den bagvedliggende forklaring på, at Statens Serum Institut i et fortoligt notat, som flere medier har omtalt, er kommet frem til, at det vil udgøre en høj smitterisiko, hvis de ældste elever får lov til at komme i skole igen.

En af dem, som efterspørger en forklaring, er Jens Snedgaard fra Broby. Han har henvendt sig til TV 2/Fyn med følgende spørgsmål:

Hvordan kan Statens Serum Institut vurdere, at der er høj smitterisiko ved at få 6. til 10. klasse tilbage i skole, når det var muligt med 0. til 5. klasse? Det giver ingen mening!

- Jeg savner også en forklaring

Jens Snedgaard er da heller ikke alene om at lede efter en forklaring på resultatet af vurderingen fra Statens Serum Institut.

En vurdering, som altså ifølge flere medier lyder, at netop en åbning for de unge vil udgøre en høj smitterisiko.

- Det savner jeg også en forklaring på, siger professor i mikrobiologi ved SDU, Hans Jørgen Kolmos.

- Det afspejles ikke i de offentliggjorte tal. Jeg tror ikke, der ligger smittemæssige betragtninger, men snarere nogle helt lavpraktiske overvejelser til grund for at sende de yngste i skole først og holde de større hjemme. Hvis ikke man får de yngste i skole, kan man ikke få forældrene ud på arbejdsmarkedet. Nogen skal se efter dem, de større kan lettere passe sig selv.

Hans Jørgen Kolmos henviser samtidig til, at der er et større logitisk arbejde, som skal gå op ude på de enkelte skoler, hvilket også kan være en forklaring.

- Jeg tror også, det handler om lokalekapacitet og plads i skolen. Børnene skal fordeles over et større areal, så der er ikke uden videre plads til at tage de større ind. Vi kommer sikkert til at høre mere om det, siger Hans Jørgen Kolmos med henvisning til, at det er i næste uge, at statsminister Mette Frederiksen (Soc.dem.) har lovet at præsentere en plan for næste fase af genåbningen af Danmark.

Måske en forklaring at unge ofte "hænger ud" sammen

Baggrunden for den vurdering, som Statens Serum Institut har lavet er endnu ikke lagt frem for offentligheden.

Derfor er det ifølge hans Jørgen Kolmos også svært at sige noget konkret om, hvorfor vurderingerne ser ud, som det forlyder.

- Nu afspejler tallene ikke, at 6. til 10. klasserne rent faktisk har en højere procent smittede. Tallene viser snarere, at der er flere, der bliver testet, og så finder man naturligvis også flere smittede.

- Ud fra en adfærdsmæssig betragtning kunne man dog godt argumentere for, at de har en højere risiko for smitte af den enkle grund, at de i modsætning til de yngre ikke går lige hjem fra skole, men hænger ud i større grupper efter skoletid, og dermed også har større mulighed for at smitte hinanden, siger Hans Jørgen Kolmos, der er professor i mikrobiologi.

Han henviser dog samtidig til, at den betragtning er rent teoretisk.

- Man kunne ”lovgive” sig ud af det med påbud fra politisk side om, at de ældre elever ligesom de yngre skal gå lige hjem. I hvert fald i en periode indtil vi bedre kan overskue den epidemiologiske udvikling.

Kritikere peger på, at smittetrykket stiger for dem nu, fordi de lader sig teste - og at de i øvrigt ikke er mere syge end andre aldersgrupper. Hvordan hænger det sammen med en vurdering af høj smitterisiko?

- Ja, det undrer også mig, men måske lægger man de samme teoretiske overvejelser til grund, som jeg har anført ovenfor, siger Hans Jørgen Kolmos.

Politikere beder om forklaring

De mange ubesvarede spørgsmål omkring forudsætningerne for vurderingerne fra Statens Serum Institut har fået flere partier - herunder De Radikale, SF og Enhedslisten - til at efterspørge mere information.

- Det er sådan set et relativt simpelt spørgsmål: Hvad er det, der har ændret sig her? Er det smitten eller er det teststrategien? De tal skal vi bare have lagt frem, siger sundhedsordfører Stinus Lindgren (Rad. V.) til DR.

Meldingen kommer ifølge DR i kølvandet på et partiledermøde torsdag, hvor lægefaglig direktør for Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, skal have præsenteret tal, der viser, at andelen af 13- til 19-årige smittet med coronavirus er steget fra 4 til 11 smittetilfælde per 100.000 danske teenagere i perioden fra midten af marts til slutningen af april.

Stadig få smittede teenagere

Der er dog ifølge helt friske tal fra SSI fortsat betydelig færre smittede i aldergruppen 10 til 20 år, end det er tilfældet for alle øvrige alderskategorier - bortset fra ydergrupperne af børn mellem 0 og 9 år samt ældre mellem 80 og 90.

Det har i dag ikke været muligt for TV 2/Fyn at komme tættere på den forklaring, som både seer Jens Snedgaard, professor i mikrobiologi på SDU, Hans Jørngen Kolmos, og flere politiske partier efterlyser fra Statens Serum Institut.

Statens Serum Institut besvarer ikke pressehenvendelser i weekenden, lyder det på instituttets hjemmeside.